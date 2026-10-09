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Російська влада визнала, що досягти національної мети, яку Володимир Путін поставив у травні 2024 року після чергового «переобрання», наразі не вдається. Тоді президент РФ доручив до 2030 року подвоїти капіталізацію фондового ринку — до 66% ВВП. Нині Центральний банк Росії та Міністерство фінансів намагаються визначити, якого показника реально можна досягти. Перший заступник голови ЦБ Володимир Чистюхін заявив, що встановленої мети поки не вдається наблизитися: «У нас поки досягти 66% ну ніяк не виходить, ну ніяк просто».

Водночас голова наглядової ради Московської біржі Сергій Швецов раніше зазначав, що фондовий ринок рухається швидко, але, на жаль, у протилежному напрямку. З травня 2024 року його капіталізація скоротилася приблизно на третину.

За розрахунками Центробанку РФ, індекс Московської біржі є одним із найгірших фінансових інструментів за дохідністю як за період повномасштабної війни, так і від початку 2026 року. Із січня 2022 року навіть з урахуванням виплачених дивідендів він приніс збитки на рівні 10,5%.

За оцінками рейтингового агентства «Експерт РА», співвідношення капіталізації фондового ринку до ВВП скоротилося майже вдвічі — з 47% до 23%. Тож тепер цей показник потрібно не подвоїти, а збільшити майже втричі, щоб досягти встановленої Путіним мети.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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