0:00 / 0:00

Падіння російського фондового ринку розпочалося ще 19 листопада, на тлі поїздки Володимира Путіна до Китаю, і посилилося після відсутності конкретних результатів саміту за участю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. За три дні індекс Московської біржі втратив понад 6%, а російські компанії — сотні мільярдів рублів капіталізації.

Як пише російське видання, у середу індекс Московської біржі знизився на 1%, у четвер, 19 листопада, — ще на 2,1%. У п'ятницю падіння продовжилося: станом на 14:32 за московським часом показник просів додатково на 2,3%.

За підсумками тижня ринок демонстрував найсильніше падіння із середини серпня. За три дні від початку поїздки Путіна до китайського Шеньчженя індекс втратив 335 млрд рублів капіталізації та опустився до місячного мінімуму — 2355,9 пункту.

Однією з причин розпродажів аналітики називають відсутність позитивних сигналів після тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. Підписана лідерами декларація містила загальні заяви про реформування ООН і недопущення ядерної війни, однак конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні не з'явилося.

Натомість на підсумковій пресконференції Путін виступив із черговими погрозами на адресу України. Він пообіцяв «болісну відповідь» на удар по Кримському мосту, заявив, що Росію нібито обманули щодо розширення НАТО, та повторив вимогу передати Москві решту території Донбасу.

Інвестиційний банкір Євген Коган констатував, що надії на успіх мирних переговорів руйнуються, а російський фондовий ринок повертається до реальності.

За тиждень акції низки найбільших російських компаній також суттєво подешевшали. Зокрема, «Газпром» втратив 7%, «Роснефть» — 7,2%, «Норнікель» — 9,9%, ВТБ — 8,3%, «Россети» — 12,3%, а «Аерофлот» — 8,8%.

Попри спроби представити участь Путіна в саміті як його дипломатичний успіх, політолог Аббас Галлямов звернув увагу на нерівність політичного становища російського лідера порівняно з Трампом і Сі Цзіньпіном. На його думку, сам факт присутності Путіна на заході за участю впливових світових лідерів не свідчить про досягнення Москвою рівноправного статусу.

Нагадаємо, російський фондовий ринок шокували результати поїздки путіна до Китаю.

Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.

У Росії поглиблюється паливна криза: на АЗС запроваджують обмеження – Reuters.

Читай нас у