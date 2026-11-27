0:00 / 0:00

Оптові ціни на газ у Росії перевищили американські тарифи для промислових споживачів. У Москві тисяча кубометрів пального з жовтня коштує близько 103,5 долара, тоді як у США — 80–95 доларів.

Про це заявив директор енергетичного напряму Інституту енергетики та фінансів РФ Олексій Громов на форумі «Газ Росії 2026», повідомляє Reuters. За його словами, російські внутрішні ціни вже вищі за американські, хоча порівнювати їх із європейськими тарифами некоректно.

Від початку повномасштабної війни тарифи на газ для російського бізнесу зросли на 60%, а для населення — приблизно в півтора раза. На найближчі три роки уряд РФ запланував подальше підвищення цін загалом на 26,8%. Зокрема, у 2027 році газ має подорожчати на 10,4%, у 2028-му — на 7,4%, а у 2029-му — ще на 7%.

Громов вважає, що зростання внутрішніх цін може поставити під сумнів економічну доцільність проєкту газопроводу «Сила Сибіру — 2», який Росія обговорює з Китаєм. Якщо його запустять після 2030 року, ціна російського газу всередині країни, за прогнозом експерта, може сягнути 120–130 доларів за тисячу кубометрів. Тому ключовим питанням залишатиметься формула ціни, на яку погодяться Москва та Пекін.

Водночас Китай уже отримує російський газ трубопроводом «Сила Сибіру», який запрацював у 2019 році. Цього року Пекін платить за тисячу кубометрів 247,9 долара — на 56% менше, ніж інші закордонні покупці «Газпрому», для яких ціна становить 562 долари.

За прогнозами Мінекономрозвитку РФ, у 2027 році газ для Китаю коштуватиме 251,3 долара за тисячу кубометрів, тоді як для інших закордонних споживачів — 450 доларів. У 2028 році ці показники мають становити 247,8 і 361,9 долара відповідно, а у 2029-му — 246,4 та 323,2 долара.

За даними джерел South China Morning Post, Китай наполягає на значно нижчій ціні для укладення контракту щодо «Сили Сибіру — 2». Пекін хотів би платити приблизно 50 доларів за тисячу кубометрів — стільки, за оцінкою джерел видання, коштує газ для російського населення. Інший можливий орієнтир для переговорів — внутрішня ціна для промислових споживачів на рівні 120–130 доларів.

Переробка нафти в Росії обвалилася до рівня початку 2000-х – Bloomberg.

Росія за минулий тиждень отримала найбільшу з початку повномасштабного вторгнення оцінювану виручку від морського експорту сирої нафти.



Вартість російської нафти в Китаї стрімко зростає, оскільки китайські покупці мають дедалі менше можливостей обирати альтернативних постачальників .

Читай нас у