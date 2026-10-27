Російський політолог Олександр Кинєв оголосив в СІЗО голодування через умови утримання

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Російський політолог Олександр Кинєв, якого відправили до слідчого ізолятора у справі про замах на збут наркотиків, оголосив голодування. Причиною стало те, що він не може скористатися туалетом у переповненій камері.

За словами захисника, разом із Кинєвим у камері перебувають ще 34 людини, а замість туалету там є отвір у підлозі. Через гіпс на нозі, зламаній у двох місцях, політолог не може самостійно скористатися ним.

«Замість туалету [у камері] — дірка в підлозі, і через гіпс на нозі, зламаній у двох місцях, він не може сходити в туалет. Тому він не їсть», — зазначив Бірюков.

Адвокат додав, що вжив усіх можливих заходів, аби його підзахисного перевели «в умови, що відповідають його здоров’ю».

Кинєва затримали та взяли під варту 25 вересня. Наразі він перебуває в СІЗО-4 «Медведь».

Під час судового засідання 22 жовтня політолог заявив, що силові дії правоохоронців під час затримання призвели до «подвійного тяжкого перелому» правої ноги та численних забоїв, зафіксованих у матеріалах справи.

За словами Кинєва, затримання відбувалося у квартирі. Правоохоронці не представилися, через що він не розумів, хто прийшов, і, як сам зазначив, «відчув страх і шок».

Політолог наголосив, що через отримані травми перебування в слідчому ізоляторі може призвести до подальшого погіршення його здоров’я.

«Тут немає можливості отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Немає можливості нормально пересуватися», — заявляв Кинєв.

До затримання Олександр Кинєв активно коментував вибори до Державної думи Росії, які відбулися 18–20 вересня. За його оцінкою, без фальсифікацій явка становила б близько 40%, а партія «Єдина Росія» набрала б не більше ніж 35% голосів.

Кинєв — кандидат політичних наук, дослідник російських виборів і регіональної політики. У 2006–2012 роках він керував аналітичним відділом асоціації «Голос». Пізніше входив до експертних структур при Центральній виборчій комісії Росії та співпрацював із Комітетом громадянських ініціатив.

Із 2018 року політолог співпрацює з фондом «Ліберальна місія».

У лютому 2026 року Міністерство юстиції Росії внесло Олександра Кинєва до реєстру «іноземних агентів». У відомстві стверджували, що політолог нібито «поширював недостовірну інформацію» про рішення та політику російської влади, а також про виборчу систему країни.

Кинєв намагався оскаржити це рішення, однак безуспішно.

Про це повідомив його адвокат Михайло Бірюков.

У Росії, в Москві, заарештований політолог і фахівець із виборів Олександр Кинєв не може ходити, оскільки в слідчому ізоляторі йому не видали милиці після перелому ноги. Про це з посиланням на лист Кинєва повідомив журналіст Гліб Яровой.

У Москві Московський міський суд держави-агресора Росії відхилив апеляцію політичного аналітика Олександра Кинєва на запобіжний захід і залишив його у слідчому ізоляторі щонайменше до 24 листопада. Кинєва обвинувачують у спробі збуту великої партії наркотиків, провину він заперечує.

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