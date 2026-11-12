Російський Ростех очікує мільярдні прибутки від продажу систем захисту від дронів

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У Росії стрімко зростає попит на обладнання для захисту підприємств від безпілотників на тлі регулярних українських атак. У 2026 році продажі антидронових систем можуть сягнути 56 млрд рублів, причому понад 60% замовлень забезпечать цивільні компанії. Наступного року ринок, за прогнозами, зросте ще на 20% — до 67 млрд рублів.

Про це пише «Коммерсант» із посиланням на оцінку холдингу «Росэл», який входить до державної корпорації «Ростех». У компанії заявили, що вже мають замовлення на системи протидії безпілотникам на кілька років наперед.

За словами представників холдингу, клієнти дедалі частіше відмовляються від придбання окремих радарів на користь комплексного захисту об'єктів. Такі рішення об'єднують радари, камери та датчики радіосигналів, які передають інформацію до єдиного центру управління.

Українські атаки стимулюють попит на антидронові системи

Керівник стратегічних проєктів ГЛОНАСС Олександр Замятін стверджує, що у 2026 році ринок антидронового обладнання збільшився вдесятеро. Одним із чинників він назвав указ Володимира Путіна, який дозволив передавати підприємства під державне управління, якщо вони не вживають заходів для захисту від безпілотників.

За оцінкою експерта, комерційні замовники вже формують щонайменше половину попиту, і їхня частка надалі зростатиме. Захист потрібен об'єктам критичної інфраструктури, промисловим підприємствам, центрам обробки даних, логістичним комплексам і транспортним вузлам.

Генеральний директор компанії «Транспорт будущего» Андрій Лебедєв пов'язує зростання ринку зі збільшенням географії та інтенсивності атак на цивільну інфраструктуру. Він також зазначив, що розвиток самих безпілотників змушує виробників удосконалювати засоби протидії. Тому дедалі більшого поширення набувають комплексні системи, які поєднують радіолокаційне, радіочастотне та оптичне виявлення цілей.

Основні замовники — підприємства енергетики та промисловості

За словами експерта Національної технологічної ініціативи з нових матеріалів і технологій Євгена Вишневського, до 70% замовлень на антидронові комплекси припадає на паливно-енергетичний сектор. Він пояснює це вразливістю відкритих промислових майданчиків: влучання одного безпілотника може надовго зупинити роботу нафтопереробного заводу або підстанції.

За підрахунками представника військово-технічного проєкту «Локтар», до 80% ринку в грошовому вимірі займають російські системи захисту. Водночас окремі компоненти такого обладнання коштують дорого. Експерт галузі безпілотних авіаційних систем Павло Камнєв оцінює їхню вартість у десятки, а іноді й сотні мільйонів рублів.

У російській галузі вважають, що попит на такі технології збережеться і після завершення війни. Андрій Лебедєв припускає, що з поширенням цивільного використання дронів системи протидії їм стануть частиною нової інфраструктури безпеки.

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