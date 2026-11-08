Російський шпигун Марсалек заявив про причетність до відставки канцлера Австрії

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Колишній керівник німецької компанії Wirecard Ян Марсалек, якого європейські правоохоронці підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, стверджував, що брав участь в операції, яка призвела до відставки колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца. За його словами, ключову роль у цьому відіграло вилучення телефона одного з найближчих соратників австрійського політика.

Як пише британське видання, відповідні повідомлення Ян Марсалек надсилав Орліну Русеву — керівнику шпигунської мережі, яка діяла з території Великої Британії. Листування виявили серед матеріалів масштабного розслідування діяльності групи, що збирала інформацію на користь Росії.

22 жовтня 2021 року, приблизно через два тижні після оголошення Себастьяном Курцом про відставку, Марсалек написав Русеву, що їм вдалося «успішно усунути» австрійського канцлера.

За його твердженням, цього досягли завдяки вилученню мобільного телефона людини, яка нібито відповідала за таємне фінансування виборчої кампанії Курца.

Марсалек також надіслав співрозмовнику посилання на публікацію про корупційні звинувачення проти колишнього канцлера та інформацію про телефон Томаса Шміда — колишнього генерального секретаря Міністерства фінансів Австрії та одного з найближчих соратників політика.

За словами Марсалека, саме інформація з цього пристрою відіграла вирішальну роль у політичному падінні Курца. У матеріалах австрійського розслідування, на які посилається The Telegraph, зазначено, що Марсалек визнав перед Русевим свою участь у вилученні телефона.

Водночас у цій історії є важлива деталь: телефон Томаса Шміда вилучили ще в листопаді 2019 року — майже за два роки до повідомлення Марсалека. Листування, знайдене на пристрої, згодом стало важливим доказом у кількох антикорупційних розслідуваннях в Австрії.

Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня 2021 року. Він очолював австрійський уряд, а вперше прийшов до влади у 2017 році у віці 31 року, ставши одним із наймолодших глав урядів у світі.

Політична криза розгорнулася після того, як австрійська прокуратура розпочала розслідування щодо Курца та його оточення. Йшлося про підозри у зловживанні довірою, хабарництві та використанні державних коштів для забезпечення позитивного висвітлення діяльності політика в засобах масової інформації.

6 жовтня 2021 року правоохоронці провели обшуки в канцелярії канцлера, штаб-квартирі Австрійської народної партії та Міністерстві фінансів. Серед матеріалів, які цікавили слідчих, було листування Курца з Томасом Шмідом.

Сам колишній канцлер заперечував звинувачення та називав їх безпідставними. Під час оголошення про відставку він пояснив своє рішення бажанням уникнути політичного хаосу в країні.

За інформацією The Telegraph, Курц відмовився коментувати нові повідомлення Марсалека та оцінки слідчих. Співрозмовники видання з його оточення розповіли, що колишній канцлер вважав висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими. Можливий російський слід у цій історії, за їхніми словами, став для нього несподіванкою.

Ян Марсалек — колишній топменеджер німецької фінансово-технологічної компанії Wirecard. Її банкрутство влітку 2020 року стало одним із найбільших корпоративних скандалів у Німеччині. Після викриття масштабних фінансових махінацій Марсалек зник і відтоді перебуває в міжнародному розшуку.

Британські правоохоронці встановили, що він підтримував зв’язок з Орліном Русевим, який керував групою болгарських агентів. За даними обвинувачення, Марсалек був посередником між учасниками мережі та російськими розвідувальними службами, а Русев отримував від нього завдання.

У лютому 2023 року британська поліція затримала учасників угруповання та вилучила значний масив доказів. Серед них були понад 200 тисяч повідомлень, електронні пристрої, засоби стеження, приховані камери та підроблені документи.

Група виконувала завдання з розвідки та стеження за людьми, які становили інтерес для російської держави. Серед цілей були журналісти-розслідувачі, противники Кремля та військові об’єкти.

12 травня 2025 року британський суд засудив усіх шістьох учасників шпигунської мережі. Орлін Русев отримав 10 років і вісім місяців позбавлення волі. Сам Ян Марсалек залишився на волі.

Британські прокурори заявляли, що на момент листування з Русевим Марсалек перебував у Москві та виконував завдання переважно для Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Водночас заяви Марсалека про його роль у політичному падінні австрійського канцлера поки не підтверджені незалежними доказами.

Австрійське видання Der Standard, яке також ознайомилося з подробицями розслідування The Telegraph, звертає увагу на відсутність незалежних доказів причетності Марсалека до вилучення телефона Томаса Шміда.

Крім того, з повідомлень не зрозуміло, кого саме Марсалек мав на увазі, коли писав про людину, яка певний час працювала «на нас»: компанію Wirecard чи російську розвідку.

Є й важливий часовий нюанс: Марсалек вихвалявся успіхом операції вже після того, як інформація про вилучення пристрою та його вміст стала публічною.

Таким чином, листування свідчить про те, що Марсалек приписував собі участь у подіях, які передували відставці Курца, однак саме по собі не доводить організованої російськими спецслужбами операції з усунення австрійського канцлера. Австрійські слідчі продовжують перевіряти обставини цієї історії.

Про це свідчить ексклюзивне розслідування The Telegraph.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров особисто запросив Яна Марсалека, шахрай та шпигуна ГРУ, інвестувати в криптовалюту TON.

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