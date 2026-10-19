Російський суд відправив за ґрати прихильницю війни проти України Тетяну Монтян

Окупаційний Ворошиловський міжрайонний суд захопленного росіянами Донецька призначив проросійській блогерці та колишній українській адвокатці Тетяні Монтян півтора року колонії загального режиму. Її визнали винною у публічних закликах до екстремістської діяльності через висловлювання щодо прихильників російської влади.



Захист Монтян має намір оскаржити вирок. Крім того, суд заборонив їй протягом двох років адмініструвати інтернет-ресурси.

Підставою для кримінального переслідування стали висловлювання блогерки про так звану «охраноту». Цим словом Монтян називала прихильників російської влади, які, на її думку, відмовляються від власної позиції та змінюють погляди залежно від думки керівництва.

За інформацією російських видань, під час трансляції у грудні 2022 року Монтян підтримала коментар глядача про необхідність розправлятися з «охранотою» без жодного жалю.

Російське слідство розцінило ці слова як публічний заклик до насильницьких дій проти певної соціальної групи. Лінгвістична експертиза, на яку спиралося обвинувачення, визначила «охраноту» як окрему групу людей.

Водночас Монтян провину не визнала. Її захист наполягав, що це слово не має усталеного значення в сучасних словниках, а в контексті висловлювань блогерки означало пристосуванців і людей, які змінюють переконання заради власної вигоди.

Сама Монтян та її прихильники також стверджували, що під словом «мочити» вона мала на увазі блокування ботів у коментарях, а не фізичне насильство.

Нагадаємо, що Монтян, яка після початку повномасштабного вторгнення підтримала Росію, заявила про конфлікт із російськими спецслужбами та звинуватила ФСБ у переслідуванні.

Російську пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.

Служба безпеки України (СБУ) затримала чотирьох осіб, які займалися проросійською агітацією.