Підсанкційний нафтовий танкер Kairos, який пов'язують із російським «тіньовим флотом», під час шторму зірвався з якоря та сів на мілину поблизу болгарського міста Созополь. На борту перебувають двоє іноземних членів екіпажу, їхнє життя наразі поза загрозою. Про це 29 листопада повідомили болгарські ЗМІ з посиланням на Міністерство транспорту країни.

Танкер перебував на якорі в Бургаській затоці. Однак у суботу, 28 листопада, погода різко погіршилася: через сильний вітер і бурхливе море якір не витримав, після чого судно почало неконтрольовано дрейфувати. Близько 20:00 танкер винесло на мілину на південний схід від Созополя. Він опинився неподалік мису Колокіта, приблизно за 100–150 метрів від берега.

Про ситуацію повідомили болгарські морські служби. Заступник губернатора Бургаської області Георгій Маджаров розповів, що на борту залишаються двоє членів екіпажу. Обидва моряки є іноземними громадянами. За його словами, загрози їхньому життю та здоров'ю наразі немає. Водночас евакуювати екіпаж у неділю вранці не вдалося. Через складні погодні умови рятувальники не змогли безпечно дістатися до судна. Тому моряки поки залишаються на борту.

Чи загрожує танкер витоком пального

За інформацією судновласника, нафтового вантажу на Kairos зараз немає. Проте в одному з резервуарів залишається суднове пальне, яке використовують для роботи самого танкера. Його точний обсяг поки невідомий. Фахівці ще не змогли оглянути судно через погодні умови, тому оцінити можливі ризики для моря та узбережжя наразі складно.

Це не перший випадок, коли навколо Kairos виникають побоювання щодо можливого забруднення води. У липні 2026 року болгарський підрозділ Greenpeace повідомив, що на супутникових знімках виявили десятки нафтових плям поблизу танкера. У регіоні також надходили повідомлення про можливе забруднення моря.

Тоді місцева морська адміністрація перевірила ситуацію. Фахівці зафіксували лише локальну зміну кольору води, але підтвердити витік пального не змогли. Наразі немає підтвердження, що нова аварія призвела до забруднення моря.

Як танкер опинився біля берегів Болгарії

Kairos перебуває в територіальних водах Болгарії з грудня 2025 року. До цього судно було пошкоджене внаслідок українського удару в Чорному морі, який стався в турецьких водах. Після атаки танкер помітили поблизу болгарського міста Ахтополь. За попередніми даними, туди його відбуксирував турецький буксир, який згодом залишив судно. Після цього болгарська морська влада перемістила Kairos на якірну стоянку поблизу Бургаса.

Танкер перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії. Його пов'язують із російським «тіньовим флотом» — мережею суден, яку використовують для перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Тепер після зриву з якоря судно знову опинилося в небезпечній ситуації. Болгарським службам потрібно оцінити його технічний стан, перевірити залишки пального та визначити, як безпечно евакуювати екіпаж і не допустити можливого забруднення узбережжя. Про це повідомляє Novinite.

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