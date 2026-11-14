Російський великий бізнес готується до масових звільнень

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Російські компанії можуть розпочати масштабні скорочення персоналу у 2027 році через падіння попиту та відсутність перспектив відновлення економіки. Про це заявив президент Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін, попередивши, що за таких умов утримувати працівників стане економічно невигідно.

Як повідомляє "Інтерфакс", наразі багато підприємств намагаються зберегти колективи, переводячи співробітників на скорочений робочий тиждень і сподіваючись на пожвавлення економіки. Однак, якщо очікування не виправдаються, компанії перейдуть до звільнень.

Шохін також припустив, що за збереження жорсткої монетарної політики Центробанку РФ і значного дефіциту бюджету економічне зростання країни у 2027 році може стати від'ємним або наблизитися до нуля. Він не очікує зниження ключової ставки щонайменше до лютого наступного року та закликає владу надати великим підприємствам податкові й кредитні послаблення. Особливо це стосується моногородів, де великі компанії є основними роботодавцями.

Російські компанії вже скорочують витрати на персонал

Проблеми в економіці змушують бізнес переглядати витрати на працівників. За результатами опитування РСПП, проведеного в липні, 40% компаній планували скоротити витрати на персонал. За три місяці частка таких підприємств майже подвоїлася.

Серед них 28,1% розглядають можливість скорочення штату, а 20% планують зменшити зарплати та/або оптимізувати соціальні пакети.

Зокрема, "Російські залізниці" цього року мають намір скоротити 15% працівників центрального апарату — близько 6 тисяч осіб. Розробник офісного програмного забезпечення "Нові хмарні технології", відомий як творець російського аналога Microsoft Office, звільнив майже 80% персоналу.

Магнітогорський металургійний комбінат скорочує 10% управлінців. Власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов також не виключив оптимізації штату. Масові звільнення відбуваються і в найбільших російських банках, зокрема "Сбербанку" та ВТБ.

Водночас частина підприємств намагається пережити падіння попиту без негайного звільнення працівників. Серед можливих заходів — відправлення персоналу в неоплачувані відпустки та переведення на неповну зайнятість. Такий варіант розглядають 17,5% опитаних РСПП компаній.

Однак найпоширенішим способом оптимізації витрат підприємства називають скорочення найму нових працівників.

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Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

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