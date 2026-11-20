Європейська комісія планує включити пропозицію про заборону видачі віз російським спортсменам до проєкту 22-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Очікується, що проєкт нового пакету обмежень Єврокомісія представить до кінця листопада.

«Єврокомісія підготувала проект чергового пакету санкцій. <...> У проекті буде також пропозиція щодо заборони віз для російських спортсменів», – заявив Туск журналістам.

Він також зазначив, що наразі не уповноважений говорити про деталі проєкту.

Єврокомісія мала намір подати проєкт 22-го пакету санкцій проти Росії до кінця листопада, щоб спробувати прийняти його до кінця року.

Раніше єврокомісар Глен Мікаллеф, який курирує спортивну, культурну та молодіжну політику ЄС, написав у X, що Єврокомісія позбавить з 2027 року фінансування за програмою Erasmus+ спортивні заходи за участю представників РФ під російським прапором.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, що Путін розкритикував Фінляндію за відмову впускати російських спортсменів.

Фінляндія заборонила в’їзд російським спортсменам із 16 листопада.

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