Російського блогера Майкла Накі заочно засудили до 14 років колонії

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Басманний районний суд Москви заочно засудив російського блогера Майкла Накі до п’яти років колонії за новою кримінальною справою. З урахуванням попереднього вироку загальний термін покарання становить 14 років колонії загального режиму.

Як повідомляє «Медіазона» із зали суду, Накі визнали винним у закликах до дій, спрямованих проти безпеки держави, за п. «в» ч. 2 ст. 280.4 Кримінального кодексу РФ. Також блогеру заборонили адмініструвати сайти протягом п’яти років.

Прокурор просив призначити Накі 14 років колонії, але суворого режиму. Призначена судом адвокатка блогера наполягала на виправдувальному вироку.

За версією обвинувачення, приводом для переслідування стало відео, опубліковане Накі 7 травня 2024 року. Слідство заявило, що в ньому нібито містилися заклики до повалення влади в Росії, зокрема шляхом фізичного усунення Володимира Путіна, а також негативне ставлення до використання російської армії.

Прокурорка не уточнила в суді, про який саме ролик ідеться. Однак того дня на YouTube-каналі блогера вийшло відео під назвою «Тепер Путіна можна ліквідувати. День, коли Путін перестав бути президентом».

У 2023 році суд заочно засудив Накі до 11 років колонії за статтею про поширення так званих військових «фейків». Новий вирок збільшив загальний строк покарання до 14 років.

Заочний арешт блогера діє ще з травня 2022 року. Накі перебуває за межами Росії.

Нагадаємо, творця Масяні Олега Куваєва заочно засудили до понад чотирьох років колонії в РФ.

Раніше російський мультиплікатор Куваєв випустив новий епізод «Масяні» на підтримку України.

У новій серії Масяня заговорила українською.

Після цього у рф оголосили в розшук автора «Масяні».

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