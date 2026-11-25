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Роскомнадзор зажадав від російської журналістки Ксенії Собчак видалити з YouTube три випуски її шоу з блогерами Хілмі Форксом, Ігорем Синяком та Андрієм Григор’євим-Апполоновим. У відомстві нібито виявили в цих матеріалах «ознаки екстремізму».

За словами журналістки, Роскомнадзор не уточнив, які саме фрагменти інтерв’ю стали причиною претензій. Видання «Агентство» звернулося до Собчак за коментарем, однак на момент публікації відповіді не отримало.

«Позорище, конечно, но что делать», — написала Собчак, коментуючи вимогу відомства. Вона додала, що продовжує працювати в Росії разом зі своєю командою, тому змушена виконувати вимоги регулятора.

Хілмі Форкса та Ігоря Синяка ще 2023 року притягували до адміністративної відповідальності за звинуваченнями у «пропаганді ЛГБТ». У Росії ЛГБТ-рух визнаний екстремістським.

Найраніше з трьох випусків вийшло інтерв’ю з б’юті-блогером Ігорем Синяком — 1 червня. Уже наступного дня голова «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна повідомила, що звернулася до МВС із проханням перевірити випуск на «пропаганду ЛГБТ».

2 листопада Собчак опублікувала розмову з блогером Андрієм Григор’євим-Апполоновим (All Right). У ній він розповів про розрив із чоловіком — співаком Сергієм Григор’євим-Апполоновим (Grey Wiese).

Останнім із трьох стало інтерв’ю з блогером Хілмі Форксом (Хільмі Олейник), яке вийшло 20 листопада. У жовтні він звільнився з колонії, де відбував трирічний термін у справі про поширення порнографії. Перед порушенням цієї справи також було звернення Катерини Мізуліної.

У жовтні 2025 року Собчак уже видаляла на вимогу Роскомнадзору інтерв’ю із Сергієм Григор’євим-Апполоновим. Тоді відомство заявило, що в матеріалі є ознаки «пропаганди ЛГБТ».

Особливий резонанс викликало інтерв’ю з Андрієм Григор’євим-Апполоновим, до якого долучилася Ангеліна Голощапова — вдова сина бізнесмена Костянтина Голощапова, відомого як «масажист Путіна».

Костянтин Голощапов — бізнесмен, наближений до Володимира Путіна. Він також займається доставкою православних святинь до Росії та був одним із засновників Російського афонського товариства.

Ангеліна Голощапова, яка до декретної відпустки очолювала пресслужбу підвідомчої Міністерству культури установи, розповіла про розкішний спосіб життя та визнала, що фінансову підтримку їй надає родина покійного чоловіка.

Зокрема, вона згадала про регулярні поїздки на історичну віллу в Італії. На саме інтерв’ю Голощапова прийшла в піджаку, вартість якого Собчак оцінила у 10 тисяч євро.

Журналістка припустила, що основним джерелом коштів є колишня родина чоловіка, яка утримує дітей Ангеліни. У розмові Собчак запитала:

«это все-таки бывшая семья мужа, потому что дети (Голощапова в интервью говорит, что у нее двое детей — "Агентство"), и они, так сказать, содержат детей, ну и, соответственно, вас?».

«Ну, да, пусть будет так», — відповіла Голощапова.

Під час розмови про Костянтина Голощапова Собчак також згадала три версії походження прізвиська «масажист Путіна».

За першою версією, у 1970-х роках Голощапов займався дзюдо та зробив масаж Путіну, який страждав від травми спини. За другою — у 1990-х роках він працював масажистом у лазні в Санкт-Петербурзі, де обслуговував майбутнього президента Росії. Третя версія стверджує, що Голощапов робив Путіну масаж спини ще тоді, коли той працював у Ленінградському КДБ.

Ангеліна Голощапова заявила, що знає лише про спортивне минуле батька свого чоловіка, і припустила, що в кожній із версій «есть доля правды».

Пізніше журналісти видання «Важные истории» з’ясували, що італійський маєток, у якому Голощапова проводить літо, належить колишньому президенту АФК «Система» Євгену Новицькому та його колишній дружині. Сам Новицький, імовірно, є новим чоловіком Голощапової.

У Росії бізнесмена звинувачують у розкраданні пенсійних накопичень і створенні злочинної спільноти.

Про це повідомила сама Собчак.

Нагадаємо, реакція російської телеведучої Ксенії Собчак на заяву президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору не обійшлася без нецензурної лексики.

Опубліковане хакерами листування російської пропагандистки Ксенії Собчак, як стверджується, демонструє принципи роботи підконтрольних Кремлю медіа. Із переписок випливає, що редакціям рекомендували уникати висвітлення паливної кризи та наслідків ударів Сил оборони України по об'єктах російської нафтової інфраструктури.

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