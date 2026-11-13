Роскомнагляд витратив на ШІ для фільтрації інтернет-трафіку понад $27 млн: як працюватиме система

Роскомнагляд витратив 2,27 млрд рублів на розробку та впровадження механізмів фільтрації інтернет-трафіку із застосуванням алгоритмів машинного навчання.

Згідно з документом, російське відомство використало неназвану вітчизняну модель штучного інтелекту. Нова технологія доповнила роботу технічних засобів протидії загрозам (ТСПУ), які фільтрують інтернет-трафік у межах закону про «суверенний Рунет».

Водночас на встановлення та модернізацію самих ТСПУ у 2026 році планують спрямувати майже 10,2 млрд рублів.

Основним завданням ШІ під час фільтрації трафіку є оцінювання за зовнішніми ознаками ймовірності використання сервісів для обходу блокувань.

Таку оцінку навів експерт RKS Global Дмитро Кутейников. За його словами, впровадження технології може ускладнити роботу різних VPN-сервісів, зокрема тих, які змінюють IP-адреси та маскують трафік.

«Работать станет сложнее с любыми VPN, даже с теми, что меняют адреса и маскируют трафик», — зазначив він.

За оцінкою експерта, наслідки можуть відчути не лише звичайні користувачі, а й бізнес. Зокрема, корпоративні VPN та хмарні сервіси можуть помилково потрапляти під блокування.

Бізнес-консультант Positive Technologies Олексій Лукацій також звернув увагу на можливі проблеми через роботу нової системи. На його думку, штучний інтелект може стати «вузьким місцем» і джерелом невдоволення користувачів.

Партнер Comnews Research Леонід Коник розповів, що наразі Роскомнагляд застосовує нейромережу для аналізу сигнатур — характерних ознак мережевого трафіку, за якими можна визначити, до якого сервісу або типу активності він належить.

Водночас експерт вважає такий підхід базовим рівнем, який має доповнюватися поведінковим аналізом та іншими інструментами.

«Впрочем, для задачи блокировки запрещённых интернет-сайтов анализатора сигнатур достаточно», — зазначив Коник.

Ще одним можливим напрямом застосування штучного інтелекту є виявлення сайтів із забороненим контентом, які мають численні дзеркала.

За словами Леоніда Коника, відстежувати постійно зростаючу кількість таких ресурсів і матеріалів вручну практично неможливо.

«Выявлять эту постоянно растущую массу сайтов и контента вручную невозможно», — пояснив експерт.

Він припустив, що Роскомнагляд міг вирішити застосувати машинне навчання для автоматизованого пошуку заборонених матеріалів. У такому разі система зможе порівнювати контент із визначеним зразком, а не обмежуватися перевіркою доменних імен сайтів.

Про це свідчить паспорт програми цифрової трансформації відомства на 2026–2028 роки, з яким ознайомився Forbes.

Нагадаємо, російська влада має намір розвивати мережу проводового радіомовлення, яка може стати додатковим каналом оповіщення населення під час відключень мобільного інтернету. Відповідні зміни до Стратегії розвитку галузі зв'язку підготувало Мінцифри РФ.

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