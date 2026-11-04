Розенталь, за прогнозом, перемагає на виборах комісара в Техасі — The Hill

У США демократ Джон Розенталь, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає республіканця Бо Френча на виборах комісара Залізничної комісії Техасу. Про це повідомляє The Hill.

Реакція республіканців

Бо Френч, кандидат від Республіканської партії, втратив підтримку кількох впливових республіканців штату після допису в соцмережах про студентів південноазійського походження з Техаського університету в Остіні.

У вересні Френч поширив зображення південноазійських студентів, які відвідували футбольний матч у Техасі. У підписі до нього кандидат заявив, що ситуація, на його думку, є значно гіршою, ніж можна було уявити.

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Джон Корнін у вересні повідомив, що не голосуватиме за Френча. За словами Корніна, кандидат міг «потягнути вниз увесь список» через його коментарі, які сенатор назвав расистськими.

Підтримка Розенталя

Карл Роув, колишній головний політичний радник президента Джорджа Буша-молодшого, також відмовився підтримати Френча та заявив, що голосуватиме за Розенталя. Розенталь — інженер-механік і чотиритерміновий член Палати представників Техасу.

Прогнозована поразка Френча сталася після іншого невдалого для республіканців результату в Техасі: демократ Джеймс Таларіко здобув для своєї партії місце в сенатській гонці штату.

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