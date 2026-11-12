Рожевий діамант Bulgari продали на аукціоні за $14,6 млн

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Один із найрідкісніших діамантів у світі — 24-каратний рожевий камінь Bulgari Pink — продали на аукціоні за 14,6 мільйона доларів. Дорогоцінність зі смарагдовою огранкою понад 70 років зберігалася у приватній сімейній колекції. Її вважають настільки унікальною, що називають «Моною Лізою» серед рожевих діамантів.

Діамант Bulgari Pink має вагу 24 карати та вирізняється насиченим рожевим кольором. Його видобули на знаменитих індійських копальнях Голконди — родовищі, звідки походять чимало відомих у світі дорогоцінних каменів, зокрема «Кохінур», який прикрашає корону королеви.

Понад 70 років діамант перебував у приватній сімейній колекції. За інформацією дослідників, у 1950-х роках його придбали прадід і прабабуся нинішнього власника. Згодом камінь передали ювелірному дому Bulgari в Римі, який на той час активно перетворювався на один із провідних світових брендів.

Саме майстри Bulgari обробили необроблений алмаз і перетворили його на ювелірний виріб.

Камінь належить до типу IIa — надзвичайно рідкісної категорії діамантів, у яких не виявляють вимірюваних домішок азоту чи бору.

Крім того, діамант класифікується як Fancy Intense Pink — «насичений рожевий». Це одна з особливо бажаних колірних категорій серед дорогоцінного каміння.

За словами старшого віцепрезидента з досліджень та ідентифікації Гемологічного інституту Америки (GIA) доктора Вуї Вана, природні рожеві діаманти трапляються дуже рідко, а камені такого розміру та якості — винятково рідкісне явище.

Більшість природних рожевих діамантів, які досліджували фахівці GIA, важать менше одного карата. Натомість Bulgari Pink має вагу 24 карати, насичений рожевий колір і чистоту рівня VVS2.

Дослідники пояснюють, що незвичайне забарвлення природних рожевих алмазів пов’язане з наявністю азотно-вакансійних центрів — особливих структурних дефектів у кристалічній решітці.

Напередодні торгів у женевському відділенні аукціонного дому Christie’s міжнародний керівник ювелірного департаменту Макс Фосетт назвав Bulgari Pink «Моною Лізою» серед рожевих діамантів.

Така характеристика підкреслює винятковість каменя, який поєднує рідкісний колір, значну вагу, високу чистоту та багату історію.

У підсумку дорогоцінний камінь продали за 14,6 мільйона доларів, підтвердивши високий інтерес колекціонерів до унікальних природних діамантів.

Про це пише Daily Mail.

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