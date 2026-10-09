Розробника ядерного укриття Куб-М відправили до СІЗО у справі про хабар

У Москві суд відправив до слідчого ізолятора Миколу Посохова — колишнього керівника науково-дослідного центру, який брав участь у розробці мобільного укриття «Куб-М». Російські слідчі звинувачують його в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Раніше Посохов перебував під домашнім арештом, але тепер запобіжний захід посилили.

Замоскворецький районний суд Москви відправив Миколу Посохова до СІЗО на два місяці. Він очолював науково-дослідний центр ВНДІ ГОЧС і брав участь у створенні мобільного укриття «Куб-М». Ця споруда призначена, зокрема, для захисту людей від наслідків ядерного вибуху. Посохова звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Від січня 2026 року він перебував під домашнім арештом. Однак слідчий Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії у Москві звернувся до суду з клопотанням про посилення запобіжного заходу. Суд задовольнив це клопотання.

Чому слідство вирішило змінити умови утримання Посохова, РБК не уточнює. Подробиці ймовірного хабаря також не розголошували.

У справі є ще один фігурант

У цьому ж кримінальному провадженні проходить Ігор Сосунов — колишній заступник начальника ВНДІ ГОЧС. Його затримали в січні 2026 року й одразу відправили під варту. Відтоді арешт Сосунова неодноразово продовжували.

Про затримання обох чоловіків стало відомо 31 січня. За частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу Росії, за якою висунули обвинувачення, передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. Водночас публічних подробиць про обставини ймовірного хабаря немає. Сам факт обвинувачення не означає, що провину Посохова вже доведено судом.

Що відомо про укриття «Куб-М»

ВНДІ ГОЧС займається розробками у сфері цивільної оборони та захисту населення від надзвичайних ситуацій. Інститут також працює над системами зв’язку й оповіщення, а ще створює засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Розробку мобільного укриття «Куб-М» інститут розпочав у 2015 році на замовлення російського Міністерства з надзвичайних ситуацій. Серійне виробництво споруди стартувало восени 2024 року.

Згідно з описом на сайті ВНДІ ГОЧС, укриття має захищати людей від кількох небезпечних чинників ядерного вибуху. Серед них — ударна хвиля, світлове випромінювання та радіація. Усередині «Куба-М» передбачили запаси питної води й продуктів, санвузли, вентиляцію та місця для відпочинку. Тобто йдеться не просто про захисну конструкцію, а про споруду, у якій люди можуть перебувати певний час.

Сам Посохов раніше розповідав про можливості комплексу в інтерв’ю РБК. За його словами, «Куб-М» у максимальній комплектації здатний витримати навіть пряме влучання ракети HIMARS. Нині ж колишній керівник науково-дослідного центру, який брав участь у розробці цього укриття, перебуватиме в СІЗО. Слідство продовжує розслідувати справу про ймовірне отримання хабаря. Про рішення суду повідомляє РБК із посиланням на два джерела, близькі до слідства.

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