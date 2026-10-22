Розсекречені документи показали стеження MI5 за Наєм Беваном — Cyprus Mail

У Великій Британії розсекречені документи засвідчили, що служба безпеки MI5 стежила за діяльністю Ная Бевана — одного з творців Національної служби охорони здоров’я NHS — від 1933 року до його смерті у 1960 році. За даними Cyprus Mail, матеріали оприлюднив Національний архів.

Підозри MI5

MI5 відстежувала діяльність Бевана в парламенті, а також його пересування й зустрічі поза ним. Служба підозрювала переконаного соціаліста, який був одним із найпомітніших парламентських критиків Вінстона Черчилля та його воєнної коаліції, у симпатіях до комуністів.

У документах зазначено, що стеження було пов’язане з контактами Бевана з Комуністичною партією та його критикою британського уряду під час Другої світової війни. Водночас розслідування MI5, схоже, не виявило підстав для занепокоєння.

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У службовій записці 1955 року зазначалося, що наявна з 1943 року інформація свідчила: Комуністична партія й троцькісти час від часу намагалися залучити Бевана до співпраці, але безуспішно.

Роль у створенні NHS

Після війни Беван обійняв посаду міністра охорони здоров’я. Йому приписують заснування державної NHS у 1948 році. Колишній валлійський шахтар був відомий ораторськими здібностями, але водночас його вважали суперечливою постаттю як у Лейбористській партії, так і в країні загалом.

Через два роки після смерті Бевана в огляді його досьє MI5 зазначили, що попри його суперечливу репутацію матеріали справи є напрочуд стриманими. Серед інших оприлюднених файлів є документи про німецького дипломата Вольфганга цу Путліца, а також про радянських агентів і підозрюваних у співпраці з ними.

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