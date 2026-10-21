Розслідування Al Jazeera виявило зв’язки британської правої студентської групи Turning Point UK (TPUK) з Алланом Несбіттом — засудженим злочинцем із Глазго. Видання називає його членом лоялістського угруповання Ulster Volunteer Force (UVF), яке характеризує як заборонене терористичне угруповання.

Журналіст Al Jazeera під прикриттям приєднався до TPUK у 2021 році. TPUK є незалежним відгалуженням американської правої активістської організації Turning Point USA. Генеральний директор TPUK Джек Росс, який балотувався від Консервативної партії у 2023 році, познайомив журналіста з Несбіттом.

Твердження про насильницькі послуги

За даними розслідування, Росс погодився заплатити Несбітту тисячі фунтів за інсценовану політичну акцію на підтримку скасування британських санкцій проти Зімбабве. Також, як стверджує Al Jazeera, Росс сказав співрозмовнику під прикриттям, що Несбітт і його контакти за певну суму могли організувати фізичні напади, зокрема побиття, поранення ножем, стрілянину або вбивство.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Щоб перевірити ці слова, журналіст вигадав історію про комерційний спір із нібито конкурентом. Під час приватної зустрічі в лондонському готелі Несбітт, за версією Al Jazeera, заявив, що може організувати вбивство вигаданої людини за допомогою зв’язків в UVF. У подальшій відеорозмові він продемонстрував рушницю, пістолет і бойові набої, повідомило видання.

Заяви про переміщення зброї

Несбітт також заявив, що гроші за вбивство могли б піти на озброєння UVF у Північній Ірландії. За його словами, кошти збирають у Шотландії, там купують зброю, а потім контрабандою переправляють її до Ірландії. Він стверджував, що був причетний до такого переміщення зброї протягом багатьох років.

Колишній заступник директора Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії Рой Маккомб заявив Al Jazeera, що між Шотландією та Північною Ірландією існують давні зв’язки лоялістів, а раніше були докази переміщення вогнепальної зброї й активістів між цими територіями. Al Jazeera повідомила поліцію Шотландії про Несбітта та продемонстровану ним зброю. Джек Росс повністю заперечив висновки журналістів, заявивши, що його слова не були серйозними; інші згадані сторони на запити не відповіли.

Читай нас у