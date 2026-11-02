Розслідування виявило швидкий рух суден у зоні китоподібних — The Guardian

Великі пасажирські та вантажні судна, якими оперують Grimaldi Group, Corsica Ferries, Baleària та Moby Lines, часто рухалися зі швидкістю 15 вузлів і вище через захищене середовище проживання китоподібних на північному заході Середземного моря. Про це повідомляє The Guardian за підсумками розслідування з використанням даних Veson Nautical і Global Fishing Watch.

Йдеться про акваторію між Валенсією та Генуєю, до якої входить морський заповідник Пелагос. У цьому районі мешкають близько двох третин усіх фінвалів Середземного моря та понад п’ята частина його кашалотів. Зіткнення із суднами є однією з головних спричинених людиною причин загибелі цих тварин. За даними матеріалу, зіткнення на швидкості 15 вузлів і вище майже завжди є смертельними для китоподібних, тоді як за швидкості менш як 10 вузлів вони навряд чи призводять до загибелі.

Добровільна рекомендація IMO

У липні 2023 року Міжнародна морська організація визначила північно-західну частину Середземного моря як особливо чутливу морську зону. Вона порадила суднам валовою місткістю 300 регістрових тонн і більше рухатися там зі швидкістю від 10 до 13 вузлів, щоб зменшити ризик смертельних зіткнень. Ця рекомендація є добровільною.

За підрахунками The Guardian, у 2025 році судна з ідентифікаційними номерами IMO провели в цій зоні понад 280 тисяч годин, рухаючись зі швидкістю 15 вузлів і вище. Понад 6 тисяч годин припали на рух зі швидкістю понад 25 вузлів.

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Дані про операторів

У 2025 році сім суден — чотири швидкісні пороми Baleària та три круїзні пороми Grimaldi — забезпечили 70% усіх годин руху зі швидкістю понад 25 вузлів у цій акваторії. Сім круїзних поромів Grimaldi становили близько 8% загального часу, який усі судна провели на швидкості 15 вузлів і вище.

Шестеро капітанів, із якими поспілкувалося видання, заявили, що Grimaldi Group і Moby Lines після рекомендації IMO не запровадили заходів для заохочення повільнішого руху. Компанії Grimaldi Group і Moby Lines на запити про коментар не відповіли.

Міжнародна китобійна комісія повідомила, що з липня 2023 року зафіксувала в цій зоні п’ять небезпечних зближень і одне зіткнення, але вважає, що більшість таких випадків не реєструють. У 2025 році час руху суден зі швидкістю 15 вузлів і вище був на 11% меншим, ніж у 2022 році, а час на швидкості понад 25 вузлів скоротився приблизно на третину.

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