Розвідка Румунії заявила про мережу саботажу, координовану РФ — Jerusalem Post

Румунська служба розвідки заявила, що виявила мережу саботажу, яку, за її даними, координувала Росія — держава-агресор. Спецслужба вважає, що мережа може бути причетною до пожежі у вересні на промисловому об’єкті в центральній частині Румунії, неподалік державної компанії з виробництва озброєнь. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Підозрювані у справі про підпал

Прокурори Румунії у справах організованої злочинності домагаються екстрадиції двох громадян Білорусі, затриманих у Німеччині, та громадянина України, якого затримали в Польщі. Усіх трьох підозрюють у причетності до підпалу.

За даними румунської розвідки, ці троє були частиною мережі, координатори якої визначали цілями державні та приватні підприємства з виробництва зброї, а також інші об’єкти військового й промислового значення.

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Заяви про гібридні атаки

Президент Румунії Нікушор Дан заявляв, що країна стала ціллю гібридної війни, яку Росія веде для дестабілізації держав, що підтримують Київ. Серед таких загроз він називав вторгнення безпілотників у повітряний простір Румунії, кібератаки, дезінформаційні кампанії, саботаж і напади на вантажні судна поблизу румунських вод.

Коментар російського посольства в Бухаресті не вдалося отримати поза робочим часом. Москва раніше неодноразово заперечувала подібні звинувачення. Дан також звинуватив Росію в посиленні атак на східному фланзі НАТО після серії ударів безпілотниками по вантажних суднах у Чорному морі. За останні три тижні біля узбережжя Румунії та Болгарії були уражені щонайменше вісім вантажних кораблів, а 34 моряки, за повідомленнями, загинули або зникли безвісти.

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