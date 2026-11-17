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Американські спецслужби отримали інформацію про ймовірну підготовку Іраном нападів на представників адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні. Серед можливих сценаріїв, які розглядає Тегеран, називають застосування «брудної бомби» або хімічної зброї.

За інформацією телеканалу, іранська сторона опрацьовує можливі варіанти атак на американських посадовців. Водночас представники влади США поки мають різні оцінки того, чи володіє Іран необхідними можливостями для реалізації таких планів і чи готовий вдатися до нападу.

Співрозмовники CNN зазначають, що розвідувальні дані наразі радше свідчать про підготовку резервних сценаріїв, а не про безпосередню загрозу неминучої атаки.

Попри це, американські спецслужби звернули увагу на деталізацію можливих операцій. За їхніми даними, у планах визначено конкретні місця та потенційні цілі нападів.

Так звана «брудна бомба» – це пристрій, який поєднує звичайну вибухівку з радіоактивними матеріалами. На відміну від ядерної зброї, він не спричиняє ядерного вибуху, однак може призвести до радіоактивного забруднення території.

За даними CNN, можливість застосування такого пристрою розглядається американськими спецслужбами як один із потенційних сценаріїв іранської атаки.

Водночас інформація про підготовку нападу не означає, що рішення про його здійснення вже ухвалено. Американська влада продовжує оцінювати достовірність розвідувальних даних та реальні можливості Тегерана, зазначає CNN.

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