Розвідка США викрила таємну кампанію Росії напередодні виборів до Конгресу, — Politico

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Росія розгорнула таємну онлайн-кампанію впливу напередодні проміжних виборів до Конгресу США. За даними американської розвідки, мета операції — послабити позиції кандидатів від Демократичної та Республіканської партій, які підтримують Україну, а також посилити недовіру американців до державних інституцій.

Американська розвідка підготувала секретний звіт про іноземне втручання у виборчий процес, який цього тижня передали членам комітетів Конгресу з розвідки. У документі описано масштабну російську інформаційну кампанію, спрямовану на створення серед американців відчуття хаосу та недовіри до державних установ.

Зокрема, Москва поширює дезінформацію про діяльність американських органів влади та намагається поставити під сумнів достовірність результатів голосування з використанням виборчих машин.

Для створення й поширення таких матеріалів Росія використовує інструменти штучного інтелекту, які дають змогу швидше виробляти контент і охоплювати ширшу аудиторію.

Особливу увагу російські інформаційні операції приділяють американським політикам, які виступають за підтримку України. При цьому партійна належність кандидатів не має вирішального значення: мішенями кампанії можуть стати як демократи, так і республіканці.

Водночас у повідомленні не називають конкретних кандидатів, проти яких спрямовані російські операції. Американська розвідка також не виявила доказів спроб Росії зламати виборчу інфраструктуру США або комп’ютерні мережі передвиборчих штабів.

Секретний документ також містить інформацію про спроби втручання у вибори з боку Китаю та Ірану. Однак значну увагу в ньому приділено саме Росії через масштаб її дезінформаційної кампанії.

Минулого тижня соціальна мережа X повідомила про видалення понад 13 тисяч акаунтів, пов’язаних із російськими, китайськими та іранськими кампаніями дезінформації. За інформацією платформи, ці операції були спрямовані проти кандидатів і громадських діячів із різними політичними поглядами.

Публікація інформації про іноземне втручання спричинила суперечки в Конгресі США. Представники Республіканської партії розкритикували демократів за вибіркове висвітлення розвідувальних даних, зокрема за більшу увагу до російських операцій порівняно з діями Китаю.

Наступного тижня комітет Палати представників з розвідки планує провести закритий двопартійний брифінг щодо загроз виборчому процесу.

Російську владу та пов’язаних із нею осіб неодноразово звинувачували у спробах впливати на виборчі процеси у США.

Зокрема, у 2016 році російських агентів пов’язували з хакерськими атаками на Національний комітет Демократичної партії та електронну пошту співробітників передвиборчого штабу Гілларі Клінтон.

У 2018 та 2024 роках Москва також проводила дезінформаційні кампанії, спрямовані на вплив на американських виборців.

Крім того, спроби російського втручання фіксували під час виборів у Грузії, Молдові та Франції.

Про це повідомляє Politico.

Провідні демократи в Конгресі США заявили, що після засекреченого брифінгу розвідки дізналися про кампанію дезінформації, яку, за їхніми словами, Російська Федерація — держава-агресор — веде проти демократів, що балотуються на проміжних виборах наступного місяця.

Конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що буде змушена виїхати зі своєї квартири у Вашингтоні, США, через погрози, які вона отримувала після обшуку федеральними агентами.

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