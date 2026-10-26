Розвідслужби Німеччини планують запустити ізольовану хмару Google — Anadolu Agency

Три основні розвідувальні служби Німеччини планують запровадити хмарну систему на базі технологій Google для обміну засекреченими документами. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на німецькі суспільні мовники WDR і NDR, до проєкту мають долучитися Служба військової контррозвідки MAD, Федеральне відомство з охорони конституції BfV та Федеральна розвідувальна служба BND.

Ізольована мережа для секретних даних

Систему планують створити на основі ізольованої версії Google Distributed Cloud. Вона матиме назву ND-Cloud і працюватиме автономно, без прямого підключення до інтернету.

За даними джерел, на які посилаються WDR і NDR, усі дані зберігатимуться виключно на території Німеччини, а Google не матиме доступу до інформації. Платформа також діятиме як окрема спеціально захищена ІТ-мережа.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Федерального відомства

У BfV відкинули побоювання, що використання технологій американської компанії може поставити під загрозу безпеку або суперечити попередньому курсу на європейських постачальників. Відомство заявило, що європейські рішення залишаються пріоритетом для зміцнення стійкості, однак наголосило на необхідності застосовувати найсучасніші доступні технології.

У заяві для мовників BfV зазначило, що його спроможність діяти та впроваджувати інновації безпосередньо залежить від наявності сучасних ІТ-систем і технологічних платформ.

Читай нас у