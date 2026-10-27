Розвідувальне агентство США зацікавилось китайським секретним космопланом Shenlong

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Розвідувальне агентство Міністерства оборони США оприлюднило новий звіт, присвячений розвитку військово-космічних спроможностей Китаю, окремий розділ якого присвячено секретному багаторазовому човнику Shenlong («Божественний дракон»). У документі оприлюднено рідкісний орбітальний знімок апарата, зроблений супутником компанії Maxar у 2024 році.

Shenlong є безпілотним космічним кораблем багаторазового використання, що виводиться на орбіту ракетою-носієм, здатен здійснювати маневрування у космосі та повертатися на Землю за допомогою злітно-посадкової смуги, як американські шаттли чи радянський Буран.

За даними розвідки, перший випробувальний політ апарата в 2020 році тривав два дні, проте під час другого та третього польотів апарат залишався в космосі понад 260 діб, виконуючи складні маневри зі зближення та маніпуляцій із супутниками-інспекторами.

У лютому 2026 року Китай запустив Shenlong у четверту місію, під час якої апарат неодноразово випускав та повторно захоплював допоміжний супутник на відстані у кілька тисяч кілометрів. США розглядають такі випробування як відпрацювання технологій інспекції, обслуговування, а також потенційного перехоплення чи нейтралізації орбітальних об'єктів. Основним американським аналогом китайського космоплана є військовий безпілотний апарат X-37B, який з серпня 2025 року виконує свій восьмий секретний тривалий політ.

Джерело: Звіт Розвідувального агентства МО США.

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