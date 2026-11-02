RSF оприлюднила список хижаків свободи преси — France 24

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) оприлюднила список хижаків свободи преси. Про це йдеться у відеоінтерв’ю France 24, присвяченому Міжнародному дню ООН боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів.

Заява керівника RSF

Генеральний директор і генеральний секретар RSF Тібо Брюттен заявив, що вбивство журналіста ставить під загрозу право кожного знати, що саме опиняється під загрозою. У заголовку матеріалу France 24 зазначено, що диктатори хочуть змусити журналістів мовчати.

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У France 24 зазначили, що захист свободи преси пов’язаний із фундаментальним питанням про те, хто контролює доступ суспільства до правди.

Загрози для журналістів

У розмові йшлося про небезпеки, з якими стикаються журналісти: смертельне насильство, ув’язнення, політичний тиск і дедалі ворожіші умови роботи. France 24 наголосив, що боротьба за свободу преси стала нерозривною з питанням контролю над доступом громадськості до інформації.

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