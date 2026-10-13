Руанда обговорила з МВФ інфляцію 17,2% у Бангкоку — The Rio Times

Голова Національного банку Руанди Сорая Хакузіярєм'є та представники Міністерства фінансів і економічного планування 12 жовтня провели в Бангкоку, Таїланд, переговори з директором Африканського департаменту Міжнародного валютного фонду Зейном Зейданом. Зустріч відбулася на тлі прискорення річної інфляції в Руанді до 17,2% у вересні, пише The Rio Times.

Інфляція перевищила ціль центробанку

За даними Національного інституту статистики Руанди, у серпні річна інфляція становила 15,7%. Вересневий показник більш ніж утричі перевищив середньострокову ціль Національного банку Руанди на рівні 5%.

Після засідання 26 серпня центробанк підвищив ключову ставку на 0,5 відсоткового пункту — з 8,25% до 8,75%. Зростання ставки має зробити кредити дорожчими та стримати споживчий попит і ціновий тиск.

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Програма фінансування МВФ

Переговори відбулися в перший день щорічних зустрічей МВФ і Світового банку, які тривали в Бангкоку з 12 до 18 жовтня. За даними Taarifa Rwanda, сторони обговорили стійкість економіки, інфляційний тиск і пріоритети макроекономічної стабільності.

У червні 2026 року МВФ схвалив для Руанди 38-місячну програму за механізмом розширеного кредитування. На початку жовтня співробітники фонду досягли домовленості з владою країни щодо першого перегляду програми. Після його затвердження Виконавчою радою МВФ Руанда зможе отримати близько 35,7 млн доларів.

МВФ також повідомив, що економіка Руанди зросла на 9,7% у першому півріччі 2026 року, а за підсумками року прогнозується зростання на 7,8%. Через перевищення погодженого в програмі діапазону інфляції Виконавча рада фонду має окремо розглянути реакцію влади на зростання цін.

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