Рубіо може залишити команду Трампа заради президентських перегонів

Державний секретар США Марко Рубіо може залишити адміністрацію Дональда Трампа, щоб підготуватися до президентських виборів 2028 року. Про це пише британське видання The Independent із посиланням на джерела в Республіканській партії. Водночас у Білому домі та Державному департаменті заперечують, що Рубіо планує відставку.

Марко Рубіо розглядають як одного з можливих кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. За інформацією The Independent, його оточення вже обговорює перспективу участі в майбутній кампанії. Головним потенційним конкурентом Рубіо називають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

За словами співрозмовників видання, перебування на посаді держсекретаря може завадити Рубіо повноцінно готуватися до виборів. Крім того, йому доведеться відповідати за рішення адміністрації Трампа, навіть якщо з частиною її політики він не погоджується. Тому в Республіканській партії нібито вважають, що достроковий вихід із команди президента може допомогти Рубіо покращити власні політичні позиції.

Одним із факторів, який може вплинути на його рішення, джерела називають наслідки проміжних виборів до Конгресу. За інформацією видання, республіканці втратили контроль над обома палатами. Такий результат послаблює позиції адміністрації Трампа і може змінити розстановку сил усередині партії. Співрозмовники The Independent припускають, що Рубіо може використати ситуацію, аби поступово дистанціюватися від президента. Зокрема, один із них вважає, що держсекретареві варто відмежуватися від війни в Ірані та залишити відповідальність за неї Дональду Трампу.

«Цілком логічно, що йому варто піти у відставку та залишити адміністрацію», — заявив один із союзників Рубіо. За його словами, робота на посаді держсекретаря не дає можливості зосередитися на президентській кампанії. До того ж тісний зв’язок із чинною адміністрацією може стати для Рубіо політичним тягарем, якщо рейтинг Трампа та підтримка його рішень серед виборців знижуватимуться.

Однак джерела видання не мають єдиної думки щодо того, чи справді держсекретар збирається найближчим часом піти. Один із представників адміністрації США зазначив, що поки Рубіо не демонстрував намірів залишити посаду. Водночас співрозмовник не виключив, що ситуація може змінитися після проміжних виборів.

Що кажуть сам Рубіо та Білий дім

Публічно Марко Рубіо не підтверджував намірів балотуватися в президенти. Раніше він заявляв, що зосереджений на роботі в адміністрації Дональда Трампа і наразі не планує брати участь у президентських перегонах. Також держсекретар допускав, що може взагалі не висувати свою кандидатуру, якщо республіканці оберуть кандидатом Джей Ді Венса. Це може свідчити про те, що Рубіо не розглядає майбутні вибори як безумовну боротьбу з віцепрезидентом і готовий враховувати внутрішньопартійні домовленості.

У Білому домі та Державному департаменті США інформацію про можливу відставку Рубіо відкинули. Речник адміністрації Трампа Девіс Інгл назвав матеріал The Independent безпідставними конспірологічними твердженнями. Помічник держсекретаря Ділан Джонсон також заявив, що публікація ґрунтується на вигаданих анонімних джерелах.

Отже, наразі немає офіційного підтвердження, що Рубіо збирається залишити посаду. Інформація про його можливу президентську кампанію базується на свідченнях неназваних співрозмовників видання, тоді як сам держсекретар і представники адміністрації публічно не підтверджують такий сценарій. Президентські вибори у США мають відбутися в листопаді 2028 року. До цього Республіканській партії ще належить визначитися з кандидатом, який представлятиме її на виборах. Серед імовірних претендентів уже називають Джей Ді Венса та Марко Рубіо, однак говорити про остаточне рішення партії поки зарано. Про це повідомляє британське видання The Independent.

Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся у Вашингтоні, США, з міністром закордонних справ Венесуели Олівером Бланко, щоб обговорити політичне майбутнє країни, національне примирення та шлях до демократичних виборів.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на полях саміту G20 в Атланті. Сторони обговорили переговори між Вашингтоном і Тегераном, ситуацію в секторі Гази та війну Росії проти України.

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