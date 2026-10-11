Рубіо назвав необхідними санкції США проти МКС у розмові з Японією — The Japan Times

Держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі назвав необхідними американські санкції проти Міжнародного кримінального суду. Як повідомляє The Japan Times, у Держдепартаменті США заявили, що ці заходи потрібні через дії суду, які, за оцінкою Вашингтона, загрожують американському суверенітету.

Позиція Японії

Японське МЗС повідомило, що Мотегі передав американському колезі позицію уряду Японії щодо нещодавніх інституційних санкцій США. Глави зовнішньополітичних відомств домовилися підтримувати тісну комунікацію. Розмова тривала близько 15 хвилин.

Перед цим Мотегі також телефоном говорив із президенткою МКС Томоко Акане, громадянкою Японії. Вони обговорили ситуацію навколо суду, а розмова також тривала приблизно 15 хвилин.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що Токіо глибоко стурбований рішенням США запровадити санкції проти всього МКС. Вона назвала цей крок несумісним із позицією Японії та наголосила, що країна підтримує суд і верховенство права в міжнародних відносинах.

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Санкції проти суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала Міністерству фінансів внести весь МКС до санкційного списку Specially Designated Nationals. Це передбачає фінансові обмеження для суб’єктів, які здійснюють операції із судом.

У серпні США запровадили адресні санкції проти Томоко Акане та старшого юриста МКС, який бере участь у судових процесах. Заходи передбачають замороження активів під юрисдикцією США та значною мірою забороняють американським фізичним особам і компаніям проводити операції з підсанкційними особами.

Асамблея держав-учасниць МКС закликала негайно скасувати санкції та звернулася до міжнародної спільноти із закликом захистити суд. Вашингтон установив шестимісячний пільговий період перед імплементацією нових обмежень, щоб держави-учасниці могли досягти дипломатичних і правових рішень, які враховують занепокоєння США.

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