Рубіо пояснив, навіщо Трамп узяв паузу перед санкціями проти Росії — Reuters

Марко Рубіо пояснив позицію американської адміністрації перед вильотом до Узбекистану. За його словами, Трамп хоче використати цей час, щоб зрозуміти, до яких наслідків призведуть обмеження для Росії та країн, що продовжують купувати її енергоносії. «Я думаю, що президент хоче використати цей 60-денний період, щоб, так би мовити, проаналізувати, які наслідки матиме запровадження як санкцій, так і мит для світової економіки та навіть для економіки США», — сказав Рубіо.

У п’ятницю Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє застосування ключових санкцій і мит, передбачених законом сенатора Ліндсі Грема. Цей документ передбачає обмеження проти Росії, а також додаткові мита на товари з країн, які імпортують російські енергоносії. Рубіо наголосив, що перед ухваленням остаточного рішення США мають оцінити можливий вплив цих заходів. Адже санкції можуть позначитися не лише на Росії, а й на країнах, які залежать від її нафти та інших енергоресурсів.

Як приклад держсекретар згадав Індію — важливого партнера Сполучених Штатів. Країна намагається диверсифікувати джерела енергопостачання, тобто не залежати від одного постачальника. Водночас Індія досі значною мірою покладається на російську нафту. Тому Вашингтону доведеться враховувати не лише політичний ефект санкцій, а й можливі економічні наслідки для інших держав і самої Америки.

США домовилися з Росією про постачання дизеля

Окремо Рубіо захистив угоду між США та Росією, яка має збільшити постачання дизельного пального на світові ринки. За словами держсекретаря, це допоможе стабілізувати ціни, що зросли через війну з Іраном та перебої з постачанням енергоносіїв. Рубіо пояснив, що російське дизельне пальне все одно потрапить на ринок. Питання, за його словами, полягає в тому, хто отримає економічну вигоду від його продажу. «Це дизельне пальне так чи інакше буде продане. Єдина різниця полягає в тому, скільки з нього отримали б Сполучені Штати», — зазначив він.

Держсекретар пов’язав цю угоду з рішенням тимчасово призупинити санкції. За його словами, ситуація показує, наскільки складно ухвалювати рішення, коли конфлікти в різних частинах світу впливають на одні й ті самі ринки. «Ці конфлікти по всьому світу починають перетинатися між собою», — сказав Рубіо. Таким чином, Вашингтон має враховувати одночасно наслідки війни в Україні, ситуацію на Близькому Сході та ризики для глобального постачання енергоносіїв.

Трамп ще не оголосив остаточного рішення

У суботу, наступного дня після підписання указу, американський президент заявив, що остаточного рішення щодо санкцій і мит ще не ухвалив. «Багато хто з вас ще не знає, яке рішення я прийняв, але ми це з’ясуємо, і ви теж це з’ясуєте», — сказав Трамп журналістам у своєму клубі «Мар-а-Лаго» в Палм-Біч. Закон Ліндсі Грема передбачав жорсткі обмеження для Росії та країн, які купують її енергоносії. Зокрема, протягом 30 днів після набуття законом чинності президент США мав запровадити 100-відсоткові мита на всі товари з п’яти країн, які купують найбільше російської нафти.

Документ також передбачав санкції проти низки російських компаній та інших суб’єктів, а ще — 500-відсоткові мита на весь імпорт російських енергоносіїв до США. Кінцевий термін для виконання цих положень спливав 18 жовтня. Однак Трамп вирішив призупинити застосування передбачених законом заходів. Тепер американська адміністрація має оцінити їхній можливий вплив, перш ніж визначитися з подальшими кроками.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що призупинення санкцій — лише перший крок і за ним можуть бути наступні рішення. На його думку, такий підхід не допоможе зупинити війну, а може, навпаки, заохотити російського президента Володимира Путіна продовжувати агресію. Отже, наразі Вашингтон узяв паузу перед можливим запровадженням нових обмежень. За поясненням Рубіо, американська влада хоче з’ясувати, як санкції та мита вплинуть на Росію, міжнародну торгівлю й економіку самих Сполучених Штатів. Водночас остаточне рішення Трампа щодо подальшої долі цих заходів поки невідоме. Про це повідомляє Reuters.

Спецпредставник російського диктаторського режиму Кирило Дмитрієв привітав рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію окремих положень «закону Грема» — так званих пекельних санкцій. Ці положення передбачають запровадження обмежень проти Росії. Дмитрієв назвав крок американського лідера «історичним моментом».

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.