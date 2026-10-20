Рубіо спростував заяви про припинення передачі Україні даних про балістичні загрози

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Державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими повідомлення про те, що Сполучені Штати припинили передавати Україні інформацію про балістичні загрози. За його словами, проблеми з попередженнями про російські ракетні удари 13 та 18 жовтня могли виникнути через технічні причини, які американська сторона наразі вивчає.

Американський держсекретар наголосив, що відсутність попереджень про запуски російських балістичних ракет по Україні не була навмисним кроком адміністрації США.

«Я бачив, як хтось з оточення українського уряду заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це обурливо. Це неприпустимо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності», — заявив посадовець.

За словами Рубіо, йдеться про російські атаки 13 та 18 жовтня. Наразі Сполучені Штати з’ясовують, чому виникли проблеми з попередженнями про ракетні удари.

Рубіо припустив, що труднощі могли бути пов’язані з ідентифікацією загроз або з обробкою отриманої інформації українською стороною.

«Те, що були проблеми з ідентифікацією — можливо, це була внутрішня проблема, пов’язана з їхньою здатністю приймати надану інформацію, систематизувати її та реагувати на неї, — це цілком можливо. Але ми це вивчаємо. Наскільки ми розуміємо, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою», — заявив держсекретар США.

Він підкреслив, що Вашингтон не ухвалював жодних рішень про припинення передавання Україні попереджень щодо повітряних загроз.

Американський посадовець запевнив, що Сполучені Штати продовжують передавати Україні інформацію про повітряні загрози у звичному режимі.

«Це не було наслідком жодної директиви США щодо відмови від попередження про удар. І зараз ми надаємо їм такі самі попередження, як і завжди», — наголосив Марко Рубіо.

Отже, держсекретар США заперечив навмисне припинення обміну інформацією з Україною та заявив, що обставини проблем із попередженнями про російські ракетні атаки 13 і 18 жовтня ще з’ясовують.

Про це Рубіо заявив під час спілкування з журналістами в Індії.

Президент України Володимир Зеленський попросив американських сенаторів вплинути на адміністрацію Дональда Трампа, щоб Білий дім скасував обмеження на передавання Києву озброєння та розвідувальної інформації.

Президент України Володимир Зеленський також провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Президент США Дональд Трамп назвав дії Росії у війні проти України прийнятними та розкритикував Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні припиняти бойові дії. Американський лідер також заявив, що Київ міг раніше укласти угоду на вигідніших умовах.

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