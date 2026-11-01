Рубіо заявив про можливу роль США у ситуації між Пакистаном та Афганістаном — Dawn

Державний секретар США Марко Рубіо в Атланті заявив, що Вашингтон почув занепокоєння Пакистану щодо терористичних атак з території Афганістану та готовий відіграти продуктивну роль, якщо зможе бути корисним. Як повідомляє Dawn, він відповідав на запитання про напруженість у відносинах між Пакистаном і Афганістаном.

За словами Рубіо, Пакистан занепокоєний нападами, які, на думку Ісламабада, підтримуються з афганської території. Він зазначив, що Пакистан вважає недостатніми дії руху «Талібан» зі стримування таких атак і вживає заходів у відповідь. Держсекретар наголосив, що США не хочуть, аби Пакистан ставав мішенню тероризму.

Позиції сторін

Рубіо також сказав, що Сполучені Штати не мають тісних відносин з афганськими талібами. Водночас він заявив, що Вашингтон чув занепокоєння Пакистану та бачив частину нападів, на які посилається Ісламабад. За його словами, США виступають проти тероризму незалежно від місця його походження та цілей.

Ісламабад неодноразово закликав адміністрацію талібів у Кабулі ліквідувати на території Афганістану осередки бойовиків, зокрема пов’язані із забороненим рухом «Техрік-е-Талібан Пакистан» (ТТР). Пакистанська сторона стверджує, що ці угруповання використовують афганську територію як базу для атак у Пакистані. Таліби відкидають звинувачення Ісламабада та не висловлювали однозначної позиції щодо ТТР й інших угруповань.

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Міністерство інформації Пакистану також розкритикувало позицію талібів, звинувативши їх у відмові розв’язувати проблему тероризму з афганської території. Це була відповідь на заяву речника талібів Забіхулли Муджахіда, який поклав відповідальність за відсутність врегулювання на політику Ісламабада.

Переговори та сутички на кордоні

Кілька раундів переговорів між сторонами торік за посередництва Катару й Туреччини не дали результату. Зусилля за участю Китаю цього року також не привели до прориву.

На кордоні між Афганістаном і Пакистаном тривають періодичні сутички. У вересні Пакистан завдав авіаударів у прикордонному районі після нападів у провінції Хайбер-Пахтунхва. У жовтні, за даними джерел у сфері безпеки, пакистанські сили відповідали на обстріли з афганського боку в Куррамі та районі Анґур-Адда в Південному Вазірістані.

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