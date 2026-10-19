Рубіо заявив про плани США розширити торгівлю з Центральною Азією — Anadolu Agency

Державний секретар США Марко Рубіо 19 жовтня в Самарканді, Узбекистан, заявив, що Вашингтон планує розширювати торгівлю та інвестиції з країнами Центральної Азії, посилювати енергетичну співпрацю й розвивати ланцюги постачання критично важливих мінералів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Торгівля, енергетика та мінерали

На міністерській зустрічі у форматі C5+1 Рубіо також повідомив про намір США створювати інтегровані ланцюги постачання критично важливих мінералів. За його словами, Вашингтон планує навчити тисячі молодих фахівців у регіоні користуватися передовими американськими технологіями та забезпечувати їхню підтримку в технологічному секторі Центральної Азії.

США мають намір поліпшувати інфраструктуру Транскаспійського торговельного маршруту, щоб надати партнерам більше можливостей для виходу на американський і центральноазійські ринки. Рубіо назвав Центральну Азію історичним перехрестям торгівлі між Європою та Азією, яке знову може відігравати важливу роль у міжнародній комерції.

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Зустріч у форматі C5+1

У форматі C5+1 беруть участь США, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Рубіо заявив, що саміт C5+1 у Білому домі торік сприяв укладенню нових домовленостей на 25 мільярдів доларів у транспорті, енергетиці та фінансах. Поточні переговори, за його словами, мають розвинути ці зобов’язання та розширити економічну співпрацю.

Держсекретар наголосив, що США не прагнуть змушувати Узбекистан обирати між Вашингтоном, Москвою та Пекіном і не змагаються з Китаєм чи Росією за вплив у країні. Він додав, що разом із ним до Узбекистану прибули майже 300 представників американського бізнесу, а також заплановано друге засідання Американсько-узбецької ради з бізнесу та інвестицій.

Крім того, Рубіо повідомив, що наступного року США працюватимуть над можливими датами візиту президента Дональда Трампа до Узбекистану. Міністерство закордонних справ Казахстану також заявило, що Рубіо підтвердив зацікавленість у візиті до Казахстану після саміту G20 у Доралі, штат Флорида, запланованого на 14–15 грудня.

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