Рубіо заявив, що Україна поки не має доступу до Starshield

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні.

Марко Рубіо заявив, що США не причетні до обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні. Водночас він підтвердив, що Україна поки не може користуватися системою Starshield, яку застосовують американські військові.

Рубіо пояснив, що Starlink і Starshield — це різні продукти. Starlink є комерційною системою супутникового зв’язку, тоді як Starshield розробили для оборонних і військових потреб. «Я маю на увазі, що це те, що використовують військові Сполучених Штатів. Наразі це недоступно для України, і це питання обговорюється. Зараз обговорюється, як саме вони хотіли б це використовувати», — сказав Рубіо.

Україна просить доступ до Starshield

За словами держсекретаря, Україна вже зверталася із запитом на використання Starshield. Зокрема, Київ хотів би застосовувати систему для завдання ударів углиб російської території. Однак наразі такого доступу Україна не має. «Starshield — це зовсім інший продукт. Starshield — це контракт з армією Сполучених Штатів. Він не має жодного стосунку до України. Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Вони попросили доступ до нього, щоб завдавати ударів углиб території Росії. Наразі вони не мають до нього доступу», — заявив Рубіо.

Таким чином, питання використання Starshield Україною залишається відкритим. Рубіо не повідомив, коли Київ може отримати доступ до системи та чи погодять американська сторона і розробник таке використання.

США заперечують обмеження Starlink

Окремо Рубіо прокоментував повідомлення про обмеження швидкості Starlink в Україні. Він заявив, що американська влада не давала відповідних вказівок і не причетна до цього рішення. «Ми не мали до цього ніякого відношення. Ніхто не наказував знижувати швидкість Starlink. Це якимось чином сталося. Але, наскільки я розумію, це було відновлено, все повернулось до попереднього стану. Вони використовували Starlink для своїх дронів», — сказав держсекретар.

Водночас Рубіо не пояснив, чому швидкість зв’язку знизилася і хто саме ухвалював відповідне рішення. На запитання про відновлення роботи Starshield він знову наголосив, що це окрема система, яка наразі недоступна Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що швидкість Starlink в Україні обмежили до 161 км/год. За його словами, це унеможливлює використання системи на дронах-перехоплювачах, які застосовують для боротьби з реактивними «Шахедами».

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік також повідомляв, що Київ очікує офіційної відповіді від Пентагону та SpaceX щодо повного відновлення роботи Starshield. За його словами, робота системи залишається нестабільною. Крім того, видання The Telegraph писало, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи Starlink в Україні. Однак Рубіо заперечив, що американська влада давала наказ про таке обмеження.

Отже, наразі залишаються два окремі питання: обставини обмеження швидкості Starlink та можливість надати Україні доступ до військової системи Starshield. Вашингтон заперечує свою причетність до першого й підтверджує, що друге питання ще обговорюють. Про це держсекретар США сказав журналістам на авіабазі Ендрюс перед поїздкою до Індії та Узбекистану.