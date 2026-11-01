Рубіо заперечив, що США допомогли Болсонару виїхати з Бразилії — Al Jazeera

Держсекретар США Марко Рубіо в Атланті заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не допомагала бразильському політику Флавіо Болсонару виїхати до Сполучених Штатів після поразки у другому турі президентських виборів. Болсонару прибув до Маямі у штаті Флорида в середу, повідомляє Al Jazeera.

Рубіо сказав, що влада США лише дізналася про прибуття Болсонару до країни. За його словами, політик раніше мав американську візу, а Трамп ухвалив рішення дозволити йому в’їзд до США.

Позиція Держдепартаменту

Держсекретар також наголосив, що уряд США не був безпосередньо залучений до дій, пов’язаних із поїздкою Болсонару. За день до його прибуття Державний департамент США повідомив, що Болсонару та членам його сім’ї нададуть американські візи.

Агентство Reuters повідомляло, що Болсонару допустили до США за гуманітарним паролем. Такий статус зазвичай діє один рік.

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Заява Трампа та розслідування

Трамп, який раніше називав вибори в Бразилії сфальсифікованими, висловив співчуття Болсонару та заявив, що той може залишатися у США стільки, скільки захоче. Президент сказав журналістам у своїй резиденції у Флориді, що, на його думку, з бразильським політиком обійшлися «дуже погано».

У Бразилії Болсонару перебуває під слідством за підозрами в корупції, відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків. Перед від’їздом йому наказали здати паспорт, оскільки поліція вважала його ризиком втечі. Після поразки він виїхав із Бразилії до США через Аргентину та Еквадор, не визнав результати виборів і без доказів назвав їх шахрайськими.

Рубіо також повідомив, що зустрічався в Атланті з міністром закордонних справ Бразилії Мауру Вієйрою. Він очікує наступної зустрічі з бразильськими посадовцями в листопаді у Франції під час наради глав зовнішньополітичних відомств.

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