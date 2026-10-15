Rudaw повідомило про перекидання 40 військових машин до Тафтана — Jerusalem Post

У провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану тривають сутички між силами безпеки та белуджськими збройними групами. До округу Тафтан у вівторок нібито направили близько 40 додаткових військових машин із підкріпленням. Про це пише Jerusalem Post з посиланням на курдське медіа Rudaw і белуджський правозахисний моніторинг.

Повідомлення про підкріплення

Rudaw повідомило, що правозахисна організація, яка стежить за ситуацією в Белуджистані, зафіксувала прибуття до регіону додаткових урядових сил і бої між Корпусом вартових ісламської революції Ірану та місцевими повстанцями.

Водночас видання наголосило, що дані про розгортання підкріплення та інші подробиці не були незалежно підтверджені. За даними Jerusalem Post, доступ медіа до регіону обмежений, а іранська влада жорстко контролює поширення інформації.

Правозахисна організація Haalvsh заявила, що протягом 24 годин минулого тижня внаслідок чотирьох нападів загинули або зазнали поранень понад 12 іранських військових і поліцейських. Також Haalvsh повідомляла про загибель командирки жіночого підрозділу Басідж у Мехрестані Афсане Акіли та поліцейського Мохаммада Алі Шахріяри. За її даними, обоє були з округу Заболь.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви державних медіа та збройних груп

Іранські державні медіа також повідомляли про операції в регіоні. Агентство Fars, яке Jerusalem Post називає пов'язаним із Корпусом вартових ісламської революції, заявило, що під час операції могли бути вбиті кілька бойовиків. Кількість жертв не була незалежно підтверджена, як і можливий зв'язок цього епізоду із сутичками в Тафтані.

За даними TodayPress.TV, об'єктами нападів у Систані й Белуджистані ставали представники Корпусу вартових ісламської революції, формування Басідж, пов'язані з владою духовні особи та іноземні бойовики. Видання також повідомляло про атаки на поліцейські відділки, військові бази, блокпости й патрулі та про поширення сутичок до провінції Керман.

Серед белуджських груп, що діють на південному сході Ірану, є сунітське угруповання «Джейш аль-Адль». У Пакистані Белуджська визвольна армія заявила, що здійснила 16 атак проти пакистанських військових упродовж шести днів.

Читай нас у