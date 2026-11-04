Рукавицю Нескінченності зі справжніми коштовностями Marvel виставлять на аукціон

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Унікальну копію Рукавиці Нескінченності з фільмів Marvel, оздоблену шістьма справжніми дорогоцінними каменями, виставлять на аукціон 8 грудня в Абу-Дабі. Виріб виготовили в єдиному екземплярі, і вперше його запропонують покупцям.

Рукавицю створила американська ювелірна компанія East Continental Gems за оригінальними кресленнями Marvel, які використовували для виготовлення кінореквізиту. На відміну від предмета з фільмів, замість штучних Каменів Нескінченності в цій версії встановили справжні дорогоцінні камені.

Усі шість каменів зберегли свій природний вигляд і не проходили обробки для покращення кольору чи прозорості. За оцінкою аукціонного дому Julien’s Auctions, зібрати таке поєднання дорогоцінного каміння вдруге може бути неможливо.

Найціннішим серед них є смарагд, який замінив Камінь Часу. Його знайшли понад 100 років тому, а East Continental Gems зберігала коштовність у власній колекції понад три десятиліття. Компанія неодноразово відмовлялася продавати смарагд, однак погодилася використати його для створення рукавиці.

Ідея проєкту виникла у 2019 році, коли генеральний директор East Continental Gems побачив іграшкову Рукавицю Нескінченності на столі одного з керівників Marvel. Тоді він жартома запропонував виготовити її справжню версію.

Згодом Marvel надала ювелірам доступ до оригінальних файлів дизайну, завдяки чому вони змогли точно відтворити форму кінореквізиту. Готову рукавицю вперше показали публіці у 2022 році на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго.

Виріб стане одним із головних лотів аукціону Pop Culture Legends, який організовує Julien’s Auctions.

Перед продажем рукавицю представлять у Бахрейні, де вона перебуватиме протягом листопада.

Торги відбудуться 8 грудня в готелі Rosewood Abu Dhabi. Охочі придбати рукавицю повинні заздалегідь пройти перевірку та отримати дозвіл на участь в аукціоні.

Джерело: Hypebeast.

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