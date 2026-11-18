У Румунії Міністерство енергетики готує тимчасовий збір із виробників електроенергії. Ініціатива є частиною пакета заходів для стримування високих цін на електроенергію та підтримки енергоємних підприємств у зимовий період, повідомляє Romania Insider з посиланням на міністра енергетики Думітру Кіселіце.

Строк дії та параметри збору

Запропонований збір може діяти щонайпізніше до 1 квітня. Влада ще не визначила його ставку та ціновий поріг на електроенергію, з якого стягуватимуть платіж. Остаточні параметри механізму, зокрема порядок розподілу надходжень, також не оголосили.

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Підтримка енергоємного бізнесу

Кошти, зібрані з виробників, які отримують дуже високі прибутки, можуть спрямувати на підтримку компаній зі значним споживанням електроенергії в зимові місяці. Новий механізм фінансування планують додати до чинної системи, у якій уже накопичилися значні непогашені зобов’язання.

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