Румунія підняла два винищувачі F-16 і гелікоптер через повітряні цілі біля кордону з Україною

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Поблизу українського Вилкового зафіксували три повітряні цілі, через що Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та гелікоптер. Інцидент стався поблизу кордону з Україною.

14 жовтня поблизу українського міста Вилкове, неподалік від румунського кордону, зафіксували повітряні цілі. У відповідь Румунія підняла в повітря авіацію. Про це повідомляє Міноборони Румуніъ.

Національний центр військового командування повідомив Генеральну інспекторат із надзвичайних ситуацій про необхідність вжити заходів для оповіщення населення в північній частині повіту Тулча. О 06:39 було надіслано повідомлення через систему RO-Alert.

У повітря було піднято два літаки F-16 ВПС Румунії та гелікоптер IAR-330 SOCAT.

Згідно з даними систем радіолокаційного спостереження, ці три повітряні цілі не перетинали державний повітряний простір.

Україна знову не отримала попередження від партнерів про ракетний удар по Києву ввечері 13 жовтня. Однією з можливих причин є складність виявлення балістичних ракет за несприятливих погодних умов, зокрема під час сильної хмарності та туману.

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по житловому сектору Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше троє цивільних мешканців.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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