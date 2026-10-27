Румунія викликала посла РФ через диверсію на збройовому підприємстві

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла та висловило йому рішучий протест через диверсію на промисловому майданчику Carfil у місті Брашов. За даними румунських спецслужб, за підпалом, який стався 14 вересня, стояла мережа, координована з Росії. Бухарест також засудив російські удари по комерційних суднах у Чорному морі.

У вівторок, 27 жовтня, Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті. Причиною стала диверсія на промисловому майданчику Carfil у Брашові, де 14 вересня сталася пожежа. Румунська сторона передала Москві офіційний протест і заявила, що зібрані під час розслідування докази вказують на відповідальність Росії. «Міністерство закордонних справ Румунії сьогодні викликало посла Росії, щоб висловити рішучий протест у зв’язку із диверсією, що сталася 14 вересня в Брашові. Докази підтверджують відповідальність Росії за цю неприйнятну гібридну атаку», — написав Некулеску.

У Бухаресті вважають, що цей інцидент становить загрозу національній безпеці та є частиною ширшої кампанії диверсійних операцій у Європі. Румунська сторона назвала такі дії неприйнятними та наголосила, що вони можуть загрожувати безпеці громадян і роботі важливих промислових об’єктів.

Що відомо про диверсію в Брашові

Про причетність російської мережі до пожежі 26 жовтня повідомили Румунська служба інформації та Управління з розслідування організованої злочинності й тероризму. За даними спецслужб, ідеться про мережу, яку координували з Росії та яка могла планувати диверсії не лише в Румунії, а й в інших європейських країнах. Пожежа сталася на промисловому майданчику в Брашові, неподалік від підприємства CARFIL SA. Воно входить до складу ROMARM — державної компанії, що об’єднує румунські підприємства оборонної промисловості.

У межах розслідування румунські правоохоронці встановили трьох підозрюваних — двох громадян Білорусі та одного громадянина України. За даними слідства, вони могли діяти в межах мережі, координованої з Росії. Двох підозрюваних затримали в Німеччині, третього знайшли в Польщі. Румунська сторона розпочала процедури для їхньої передачі країні.

За інформацією спецслужб, можливі цілі мережі не обмежувалися одним об’єктом. Серед них могли бути державні та приватні підприємства з виробництва зброї, а також інші об’єкти військового й промислового значення. Розслідування триває, тому остаточні висновки щодо ролі підозрюваних має встановити суд.

Бухарест також засудив атаки на судна в Чорному морі

Під час зустрічі з російським послом Румунія порушила й питання безпеки судноплавства в Чорному морі. За словами Некулеску, Бухарест засудив систематичні російські удари по комерційних суднах, які створюють загрозу для екіпажів і цивільного судноплавства. Румунська сторона наголосила, що такі атаки порушують міжнародне право та ставлять під загрозу свободу навігації. Чорне море має важливе значення для міжнародної торгівлі, зокрема для перевезення зерна та інших товарів. Тому небезпека для торговельних суден впливає не лише на країни регіону, а й на міжнародні логістичні маршрути.

У Бухаресті також заявили, що удари по цивільному судноплавству погіршують безпекову ситуацію в усьому Чорноморському регіоні. Румунія, яка є членом НАТО та Європейського Союзу, стежить за цими загрозами й співпрацює з партнерами для захисту своєї території та критичної інфраструктури. Водночас звинувачення щодо диверсії на підприємстві Carfil ґрунтуються на даних румунських спецслужб і матеріалах слідства. Розслідування щодо підозрюваних триває. Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Дан Некулеску в соцмережі X.

Румунська служба розвідки заявила, що виявила мережу саботажу, яку, за її даними, координувала Росія — держава-агресор. Спецслужба вважає, що мережа може бути причетною до пожежі у вересні на промисловому об’єкті в центральній частині Румунії, неподалік державної компанії з виробництва озброєнь.

Румунська розвідка викрила мережу диверсантів, яких, за даними слідства, координували з Росії. Їх підозрюють у причетності до спроби підпалу оборонного заводу Carfil у місті Брашов, що сталася 14 вересня.

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