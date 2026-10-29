Румунія закликала НАТО посилити безпеку в Чорному морі

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте погіршення безпекової ситуації в Чорному морі. Бухарест закликає союзників уважніше стежити за загрозами в регіоні та спільно реагувати на зростання напруженості. Сторони також обговорили свободу судноплавства й подальшу підтримку України.

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головними темами стали погіршення безпекової ситуації в Чорному морі та посилення гібридних загроз на східному фланзі Альянсу. Румунський прем’єр подякував генсеку НАТО за нещодавно оголошені додаткові можливості спостереження та розвідки в Чорноморському регіоні. За його словами, через загострення ситуації союзникам потрібно бути пильнішими та узгоджувати свої дії. «Ескалація напруженості в нашому регіоні вимагає підвищеної пильності союзників та рішучої, скоординованої реакції», — наголосив Нікулеску.

Йдеться не лише про військову безпеку. Стабільність у Чорному морі важлива і для торговельних маршрутів, якими перевозять зерно, нафту та інші вантажі. Атаки на судна й портову інфраструктуру створюють ризики для екіпажів і ускладнюють роботу морського транспорту.

НАТО обговорило свободу судноплавства та підтримку України

Марк Рютте також підтвердив, що під час розмови сторони обговорили безпеку морських шляхів і підтримку України. Свобода судноплавства залишається важливим питанням для країн регіону, адже від неї залежить робота торговельних портів і міжнародних маршрутів. Для Румунії ситуація в Чорному морі має особливе значення. Країна є членом НАТО та має вихід до моря, а отже, зацікавлена в захисті судноплавства й безпеці східного флангу Альянсу.

Посилення спостереження та розвідки дає союзникам змогу краще відстежувати загрози й оцінювати ситуацію в регіоні. Водночас конкретні додаткові заходи, про які йшлося під час розмови, у повідомленнях сторін детально не розкрили.

Чорне море стало небезпечнішим для торговельних суден

Заклики Румунії пролунали на тлі зростання ризиків для цивільного судноплавства. За даними Financial Times, від початку 2026 року в Чорному морі атакували понад 570 суден, а щонайменше 40 моряків загинули. Видання посилається на дані компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації. Особливо напруженою ситуація стала влітку. За інформацією Ambrey, у період із липня до вересня атак зазнали близько 387 суден. Це більш ніж уп’ятеро перевищує показник попереднього кварталу. За оцінкою компанії, близько 90% атак на судноплавство протягом останніх 45 днів припадали на Росію.

Небезпека впливає і на роботу портів. За даними Financial Times, у вересні через порти Великої Одеси пройшло менш ніж десять суден, тоді як у липні їх було близько 400. Додатковою проблемою стало подорожчання страхування від воєнних ризиків: за оцінками страховиків, його вартість може сягати 15% вартості корпусу судна. Через ризики частина судновласників відмовляється від рейсів у Чорне море або шукає альтернативні маршрути. Це створює додаткові труднощі для українського експорту, зокрема постачання аграрної продукції.

На цьому тлі Румунія наполягає на посиленій увазі НАТО до Чорноморського регіону. Бухарест наголошує, що відповідь на загрози має бути спільною, а безпека морських шляхів і підтримка України залишаються важливими завданнями для союзників. Про розмову Нікулеску повідомив у соцмережі X. Окремий допис опублікував і Рютте.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила чергову атаку на комерційне судно в Чорному морі біля узбережжя Румунії та поклала відповідальність за неї на Росію. Унаслідок удару загинув моряк, ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Уранці 23 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно Khoryv, яке, за попередніми даними, могло бути уражене безпілотником. На борту перебували 13 членів екіпажу, зокрема 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

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