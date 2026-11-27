Румунія закликає країни НАТО разом протидіяти гібридним атакам, які пов’язують із Росією. Бухарест пропонує союзникам не лише обмінюватися інформацією про такі інциденти, а й спільно з’ясовувати, чи стоять за ними одні й ті самі сили.

Нікулеску наголосив, що досі протидія гібридним загрозам переважно залишалася справою окремих держав. Однак, на його думку, цього вже недостатньо: країнам НАТО потрібно діяти узгоджено та бачити повну картину того, що відбувається. «Досі це було питанням національної компетенції в межах ЄС та НАТО», — сказав міністр.

Він пояснив, що союзникам важливо не просто фіксувати окремі атаки, а й шукати між ними можливий зв’язок. Зокрема, з’ясувати, чи можуть за інцидентами в різних країнах стояти ті самі організатори. «Нам потрібна принаймні спільна картина ситуації, і ми маємо систематично шукати зв’язки. Чи стоять одні й ті самі суб’єкти за атаками в Німеччині, Естонії чи Румунії?» — зазначив Нікулеску.

У НАТО немає єдиної позиції

За словами румунського міністра, частина союзників підтримує ідею зробити захист від гібридних загроз одним із практичних напрямів роботи НАТО. Це означало б тіснішу координацію, спільний аналіз інцидентів і узгоджені дії у відповідь. Однак не всі країни Альянсу погоджуються з таким підходом. Деякі побоюються, що активніша участь НАТО у протидії гібридним атакам може загострити відносини з Росією.

Таким чином, серед союзників триває дискусія про те, наскільки далеко НАТО має заходити у відповіді на такі загрози. Румунія ж наполягає, що без спільної оцінки ситуації та координації державам буде складніше зрозуміти масштаб проблеми й ефективно реагувати.

Румунія попереджає про загрози в Чорному морі

Окремо Нікулеску звинуватив Москву в прагненні встановити одноосібний контроль над Чорним морем. За його словами, Росія хотіла б витіснити звідти інші держави, однак цей регіон залишається спільним простором для кількох країн. «Вони хочуть, щоб там більше нікого не було. Але ми там є: Румунія, Болгарія, Туреччина, Україна та інші країни. Ми маємо право на самооборону, а також право на мир», — заявив глава румунського МЗС.

Він назвав Чорне море вразливим місцем європейської безпеки. За словами міністра, в цьому регіоні відбувається особливо багато інцидентів, які Румунія пов’язує з Росією. Серед них — атаки безпілотників, морські міни та напади на торговельні судна. Нікулеску наголосив, що подібної концентрації таких випадків, за його оцінкою, немає в інших частинах Європи. «Більше ніде в Європі ми не стикаємося з такою кількістю інцидентів, які ми пов’язуємо з Росією: атаки безпілотників, морські міни, напади на торговельні судна», — сказав він.

Заява Румунії пролунала на тлі дискусій про безпеку Чорноморського регіону та захист країн НАТО від гібридних загроз. Бухарест наполягає, що такі інциденти не варто розглядати окремо один від одного: союзникам потрібно обмінюватися даними, встановлювати можливі зв’язки між атаками та домовлятися про спільну відповідь. Про це пише dpa.

Увечері 26 листопада в Румунії підняли в повітря два винищувачі F-18 через можливу появу російських безпілотників поблизу кордону з Україною. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про загрозу порушення повітряного простору країни та надіслали повідомлення через систему RO-Alert. Однак фактичного вторгнення дронів у повітряний простір Румунії не зафіксували.

Водночас у Міністерстві оборони Румунії наголосили, що безпосереднього вторгнення в повітряний простір країни не було. Після перевірки ситуації повітряну тривогу скасували приблизно через 30 хвилин. Таким чином, винищувачі залучили для контролю ситуації поблизу кордону, але підтвердженого порушення повітряного простору Румунії не зафіксували. Про це повідомляє Міністерство національної оборони.

Колишній міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що 20 серпня 2026 року Росія — держава-агресор — оголосила обмеження польотів над районом Чорного моря невдовзі після того, як він наказав румунським винищувачам F-16 атакувати морський дрон із вибухівкою поблизу газового проєкту Neptun Deep.

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