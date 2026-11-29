У серпні 2026 року Румунія могла опинитися на межі військового загострення з Росією через російський морський дрон поблизу свого узбережжя. Для перехоплення безпілотника підняли два винищувачі F-16, а Москва тим часом оголосила тимчасові обмеження на польоти в цій частині Чорного моря.

Інцидент стався 20 серпня. За словами Міруце, російський морський безпілотник дрейфував неподалік газової платформи Neptun Alpha. Вона розташована приблизно за 148 кілометрів на схід від міста Констанца, у виключній економічній зоні Румунії. Через появу дрона румунські військові підняли в повітря два винищувачі F-16. Їхнім завданням було перехопити безпілотник і не допустити загрози для газової платформи.

Однак ситуація ускладнилася після того, як російська сторона оголосила про тимчасові обмеження на польоти в цій частині Чорного моря. Це сталося вже після підйому румунських літаків. Як пояснив колишній міністр, порушення встановленої Росією заборони могло спричинити військову реакцію з боку Москви. Тобто румунські пілоти ризикували не лише зіткнутися з безпілотником, а й опинитися в ситуації, яка могла призвести до прямого протистояння з російськими силами.

Попри це, пілоти отримали дозвіл продовжити операцію та знищити дрон. Міруце вважає, що рішення діяти попри російські обмеження було ризикованим і могло спричинити серйозне загострення. Однак Москва зрештою не вдалася до військової відповіді.

Чому операція була ризикованою

За словами Міруце, під час ухвалення рішення він також зіткнувся із застереженнями щодо можливих юридичних наслідків. Річ у тім, що газова платформа Neptun Alpha розташована за межами територіальних вод Румунії. Виключна економічна зона не є частиною території держави, але країна має там визначені права, зокрема на розвідку та видобуток природних ресурсів. Тому ситуація з безпілотником вимагала врахування не лише військових, а й правових обставин.

Водночас на газовій платформі в той момент працювали сотні людей. За словами колишнього міністра, їхня безпека була одним із головних чинників під час ухвалення рішення. Якщо б дрон становив загрозу об'єкту, зволікання могло поставити під небезпеку життя працівників. Міруце наголосив, що тоді ситуація могла розвиватися значно серйозніше. Зрештою операція не призвела до прямого зіткнення з Росією, але цей випадок показав, наскільки швидко інцидент у Чорному морі може перерости у військову кризу між країною НАТО та РФ. Про це повідомляє Аerotime.

Румунія закликає країни НАТО разом протидіяти гібридним атакам, які пов’язують із Росією. Бухарест пропонує союзникам не лише обмінюватися інформацією про такі інциденти, а й спільно з’ясовувати, чи стоять за ними одні й ті самі сили.

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