Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем

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У суботу ввечері румунські винищувачі F-16 збили два безпілотники, які незаконно увійшли до повітряного простору Румунії над Чорним морем. Для перехоплення дронів залучили два літаки Повітряних сил країни.

«Чорне море знову стане безпечним. Два винищувачі F-16 Повітряних сил Румунії збили два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в наш повітряний простір над Чорним морем. Ми вже поінформували наших союзників і партнерів по ЄС», - заявили у відомстві.

Військові розповіли, що перший безпілотник увійшов у національний повітряний простір о 17:59 і був збитий протягом двох хвилин за 25 кілометрів на південний схід від Суліни.

Другий безпілотник у тому ж районі був перехоплений і збитий о 18:05, через 4 хвилини після входу у національний повітряний простір, - за 20 кілометрів на схід від Суліни.

«Чорне море є критично важливою морською артерією для глобального експорту зерна, енергоресурсів та промислових товарів, тому його стабільність має життєво важливе значення для міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки», - додали у відомстві.

У МЗС зазначили, що з ініціативи Румунії у вівторок відбудеться спеціальне засідання Північноатлантичної ради, присвячене питанням оборони та стримування в Чорному морі.

Раніше Румунія звинуватила Росію в атаках на торгові судна в Чорному морі.

У територіальних водах Румунії пізно ввечері 14 жовтня загорілося торговельне судно, яке стояло на якорі. Екіпаж евакуювали, повідомила румунська влада.

Від початку жовтня біля узбережжя Румунії та Болгарії були уражені п'ять комерційних суден. Обидві країни є членами НАТО. Ураження суден зафіксували в Чорному морі біля узбережжя цих двох держав Альянсу. Приблизно 23 моряки загинули або вважаються зниклими безвісти.

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