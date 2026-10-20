Ryanair попередила про рекордне подорожчання авіаквитків у Європі

У 2027 році перельоти Європою можуть стати значно дорожчими. Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі прогнозує, що ціни на авіаквитки зростуть на 10–20%. Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі. «Наступного року в Європі ціни на авіаквитки зростуть, на мою думку, на 10, 15, а може, й на 20%. Я б сказав, що протягом наступних 12 місяців у Європі відбудеться найбільше підвищення цін на авіаквитки за всю історію», — заявив О’Лірі.

Однією з головних причин він назвав подорожчання авіаційного пального. Через війну проти Ірану його постачання суттєво скоротилося, а ціни за останні місяці різко зросли. Для авіакомпаній це серйозна проблема, адже пальне становить значну частину витрат на виконання рейсів. Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозувала, що у 2026 році середня ціна авіаційного пального становитиме близько 152 доларів за барель. Для порівняння, торік вона була на рівні 90 доларів.

Чому цього року ціни зростали не так різко

Цього року Ryanair та інші європейські авіакомпанії частково захистили себе від подорожчання пального завдяки заздалегідь укладеним контрактам. Вони зафіксували ціни на значну частину необхідних обсягів палива, тому змогли уникнути повного впливу ринкового стрибка. За словами О’Лірі, наприкінці лютого, коли почався конфлікт з Іраном, Ryanair мала зафіксовану ціну на 80% своїх потреб у пальному. Вона становила 67 доларів за барель.

Однак така стратегія не забезпечить компанії аналогічного захисту наступного року. З квітня 2027-го більша частина потреб Ryanair у пальному залишатиметься залежною від ринкових цін. «Наступного року 85% наших ризиків залишаються незахищеними, і більшість інших європейських авіакомпаній перебувають у схожій ситуації», — сказав керівник Ryanair.

За наведеними даними, на 2027 рік компанія зафіксувала ціну лише на 15% необхідного пального — по 85 доларів за барель. Водночас нинішня ринкова вартість, за інформацією з матеріалу, приблизно вдвічі вища. Це означає, що авіаперевізникам може бути складніше стримувати власні витрати. Якщо пальне й надалі коштуватиме дорого, частина компаній може підвищити ціни на квитки, скоротити кількість рейсів або переглянути свої маршрути.

О’Лірі також припустив, що через високі витрати деякі авіакомпанії можуть збанкрутувати. Водночас це його прогноз, а не підтверджений сценарій для всього європейського авіаринку.

Ryanair уже продає квитки на літо 2027 року

Попри прогноз щодо подорожчання перельотів, Ryanair уже відкрила продаж квитків на літній сезон 2027 року. Компанія також оголосила про запуск 29 нових рейсів, зокрема з Польщі, Угорщини та Словаччини. Загалом лоукостер планує пропонувати понад 2500 маршрутів до 230 напрямків. Це дасть мандрівникам більше варіантів для літніх поїздок, хоча остаточна вартість перельоту залежатиме від маршруту, дати подорожі та попиту.

У компанії радять не відкладати купівлю квитків. Коли попит на певні рейси зростає, дешеві місця можуть швидко закінчуватися, а ціни на решту квитків — підвищуватися. Втім, прогноз О’Лірі не означає, що абсолютно всі квитки в Європі автоматично подорожчають на однаковий відсоток. Реальна зміна цін залежатиме від вартості пального, витрат конкретних перевізників, конкуренції між ними та попиту на окремих напрямках. Про це повідомляє The Guardian.