Сабалєнка втратила шанс завершити сезон другою в рейтингу — Interia Sport

Аріна Сабалєнка втратила шанс завершити сезон WTA на другій позиції рейтингу після виступу на турнірі в Індіан-Веллсі у США. Іга Свьонтек також уперше з 2021 року не увійде до першої двійки підсумкового рейтингу, повідомляє Interia Sport.

Боротьба за другу позицію

За даними видання, Єлєна Рибакіна достроково здобула Chris Evert WTA World No.1 Trophy після турніру WTA 500 у Токіо. Казахстанська тенісистка приїхала до Каліфорнії, однак знялася з турніру через вірусне захворювання. Її перша позиція в рейтингу, як зазначає джерело, вже була недосяжною для суперниць.

Перед півфіналами в Індіан-Веллсі в live-рейтингу Рибакіна мала 8099 очок. Мірра Андрєєва посідала друге місце з 6906 балами, Сабалєнка була третьою з 6685, а Джессіка Пегула — п’ятою з 6160. У разі перемоги на турнірі Пегула могла набрати 7060 очок, тоді як максимальний результат Андрєєвої становив би 7806 очок.

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Позиція Сабалєнки та посів в Австралії

Андрєєва випередила білоруску в рейтингу після їхнього очного матчу, у якому виграла 11 геймів поспіль. За інформацією Interia Sport, Сабалєнка здобула 32,9% усіх розіграних очок — найнижчий показник у її матчах WTA Tour.

Джерело зазначає, що Пегула могла випередити Сабалєнку за умови перемоги на турнірі. Якщо білоруска завершить сезон третьою, вона не буде посіяна під першим або другим номером на турнірах у Брісбені та Мельбурні. Рибакіна й Андрєєва також планують зіграти в Австралії.

Оновлення рейтингу від 16 листопада визначатиме посів для турнірів у першій половині січня, зокрема Australian Open. Свьонтек перед півфіналами посідала дев’яту позицію з 4188 очками. Упродовж трьох попередніх сезонів вона та Сабалєнка займали дві перші позиції підсумкового рейтингу WTA.

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