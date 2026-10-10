Саймон посилився до четвертої категорії біля Мексики — Global News Canada

Ураган «Саймон» у Тихому океані посилився до четвертої категорії та прямував до узбережжя Мексики. За даними Global News Canada, максимальна стала швидкість вітру сягнула 230 км/год.

Прогноз сильних опадів

Національний центр з ураганів у Маямі повідомив, що ураган такої сили вважають великим. За прогнозом центру, «Саймон» міг принести в окремі райони південного заходу Мексики від 25 до 50 см опадів, а місцями — до 76 см.

Жителів закликали негайно підготуватися до негоди. Очікувалося, що ураган досягне суходолу наприкінці суботи або на початку неділі, водночас вітри тропічного шторму могли розпочатися значно раніше.

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Евакуація та скасування занять

Найсильніші зливи прогнозували вздовж узбережжя Халіско, а також у частинах Мічоакану, Коліми та Наяриту. Національний центр попередив про небезпечні для життя повені й зсуви, особливо в районах зі стрімким рельєфом.

Влада Халіско скасувала заняття у п’ятницю та понеділок у 22 прибережних муніципалітетах і почала евакуацію десятків людей із зон ризику. Туристичному сектору Пуерто-Вальярти доручили до п’ятниці вдень забезпечити працівникам і відвідувачам розміщення в укриттях або безпечних зонах.

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