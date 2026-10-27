Сальвіні: бюджет Італії може дозволити вихід на пенсію з 64 років — ANSA English

Віцепрем’єр Італії, міністр транспорту та лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні заявив, що уряд може включити до бюджету на 2027 рік механізм, який дозволить громадянам починати отримувати державну пенсію з 64 років. Нині пенсійний вік в Італії становить 67 років і, згідно з чинною системою, поступово підвищуватиметься відповідно до очікуваної тривалості життя.

Оцінка вартості ініціативи

Як повідомляє ANSA English, Сальвіні сказав, що Міністерство економіки і фінансів та Національний інститут соціального забезпечення Італії оцінюють вартість такого рішення. За його словами, фінансування має бути достатнім, щоб люди, які сплачували внески до системи, щонайменше отримали назад внесені кошти.

Віцепрем’єр також заявив, що всередині уряду є домовленість щодо ініціативи та її фінансування. Водночас консультації щодо інших статей видатків ще триватимуть.

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Перегляд пенсійної системи

Сальвіні пов’язав ініціативу зі змінами до пенсійної системи, запровадженої колишньою міністеркою праці Ельзою Форнеро за уряду Маріо Монті у 2011–2013 роках. За його словами, партія «Ліга» давно прагнула переглянути цей закон.

Сальвіні додав, що уряд прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні, ймовірно, схвалить законопроєкт про бюджет на 2027 рік у середу.

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