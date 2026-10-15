Саміт CICA ухвалив Бакинську декларацію — Euronews

У Баку, Азербайджан, учасники сьомого саміту Наради з взаємодії та заходів довіри в Азії (CICA) ухвалили Бакинську декларацію, що передбачає заходи протидії військово-політичним, економічним та екологічним ризикам. Країни-члени також одностайно погодилися продовжити головування Азербайджану в CICA на 2026–2028 роки та прийняли Лаос до організації як нового повноправного члена, повідомляє Euronews.

Діалог між державами з різними позиціями

У саміті взяли участь президент Ізраїлю Іцхак Герцог, заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, а також представники Палестинської адміністрації та держав Центральної, Південно-Східної й Південної Азії.

Під час виступу Герцога частина делегацій, зокрема Туреччини, Ірану, Кувейту та Пакистану, залишила залу. Водночас емір Катару, а також делегації ОАЕ і Бахрейну залишилися слухати ізраїльського президента. Герцог заявив, що Ізраїль зосереджений на практичній співпраці та спільних інтересах.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав до дипломатичного врегулювання між США та Іраном і наголосив на необхідності зберегти безперешкодне судноплавство Ормузькою протокою та Червоним морем. Глава МЗС Палестинської адміністрації Варсен Агбекян Шахін говорила про гуманітарну кризу в Газі та закликала якнайшвидше виконати резолюцію Ради Безпеки ООН №2803 для забезпечення постійного припинення вогню.

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Коридори, цифровий зв'язок і штучний інтелект

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував розробити стратегію транспортної взаємодії CICA, яка має поєднати ключові маршрути Азії, зокрема ініціативу «Один пояс, один шлях», Середній коридор і Каспійський зелений енергетичний коридор. Він заявив, що економічна співпраця здатна зменшувати напруженість і зміцнювати довіру між державами.

Президенти Азербайджану та Казахстану також офіційно відкрили Транскаспійську волоконно-оптичну кабельну лінію, прокладену дном Каспійського моря. Вона має посилити цифровий зв'язок між Китаєм, Центральною Азією та Європою через Чорне море в межах ширшого проєкту Середнього коридору.

Окремою темою стала безпека штучного інтелекту. Бакинська декларація, за даними видання, вперше закріпила спільний багатосторонній підхід CICA до балансу між економічними можливостями та безпековими ризиками, пов'язаними зі ШІ. Токаєв запропонував включити штучний інтелект до одного з ключових напрямів роботи організації, а президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв виступив за створення експертної платформи для вироблення етичних стандартів.

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