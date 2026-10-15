Саміт ЄС і країн Затоки в Ер-Ріяді відклали — Jerusalem Post

Європейський Союз і держави Перської затоки домовилися відкласти саміт, запланований на 24 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на два обізнані джерела Reuters.

Заява болгарського прем’єра

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі заявив журналістам, що, за його інформацією, зустріч у Ер-Ріяді перенесуть. Він припустив, що це може бути пов’язано з міркуваннями безпеки.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала, що обговорення щодо проведення саміту тривають. За її словами, про рішення повідомлять, коли буде що оголошувати.

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Атаки на Саудівську Аравію

У вівторок коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що перехопила три ракети та два безпілотники, запущені хуситами з Ємену в напрямку Ер-Ріяда й штаб-квартири Aramco в Дахрані.

Державне агентство SPA з посиланням на представника цивільної оборони повідомило, що уламки двох перехоплених ракет упали в Ер-Ріяді. Поранення дістали чотири людини, а 15 будинків зазнали незначних пошкоджень.

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