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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав зустріч лідерів ЄС 26 листопада щодо довгострокового бюджету та фінансової підтримки України «абсолютно марною».

За його словами, країни-члени не змогли наблизитися до компромісу через значні розбіжності в позиціях.

Мадяр заявив, що ще до засідання попереджав голову Європейської ради Антоніу Кошту про низькі шанси на домовленість. Після ознайомлення з останньою пропозицією щодо семирічного бюджету він написав йому, що зустріч, ймовірно, не матиме сенсу.

Під час спроби підбити підсумки переговорів близько 00:30 низка держав, зокрема Італія, Данія та Угорщина, виступили проти запропонованого Коштою формулювання результатів. Вони заявили, що не погоджуються з його оцінкою позицій країн-членів.

Учасники домовилися повернутися до обговорення 16 грудня в Брюсселі. Основною темою переговорів був бюджет ЄС на 2028–2034 роки, однак досягти консенсусу щодо його формування та пов’язаних із ним питань підтримки України не вдалося.

Джерело: Суспільне.

Словаччина не братиме участі в новій кредитній програмі Євросоюзу для України на 45 млрд євро. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Братислава не змінюватиме своєї позиції, попри тиск з боку Німеччини. Водночас країна обіцяє продовжити гуманітарну допомогу Україні, але відмовляється долучатися до її військового фінансування.

Німеччина запропонувала Європейському Союзу відмовитися від вимоги одностайного схвалення нових кредитів для України. Єврокомісія пропонує передбачити 100 млрд євро допомоги Києву в бюджеті ЄС на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого може сягнути 2 трлн євро.

Канада обговорює можливість приєднатися до кредиту Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро для підтримки України.

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